San Cayetano: Finalistas en disciplinas culturales Juegos bonaerenses

3 septiembre, 2025 0

Un excelente desempeño cumplió la delegación de San Cayetano que participó en Benito Juárez, en la Etapa Regional de los Juegos Bonaerenses en sus disciplinas culturales.

Los representantes sancayetanenses que nos representarán en la Final Provincial que se llevará a cabo en Mar del Plata son:

• Teatro Juveniles: Ernestina Altamirano, Thiago Navarro Rogina, Morena Porfilio Bonomi, Martina Laitán y Erika Rasmussen. Dirección: Marianela Moyano

• Objeto Artístico Sub 15: Emma Bertoldi

• Objeto Artístico PCD: María Isabel Serrano

• Literatura Poesía Sub 15: Wanda Destéfano

• Literatura Poesía Adultos Mayores: José Truelsegaard

La participación de cada uno de los artistas refleja el talento, la creatividad y el compromiso cultural de nuestra comunidad, consolidando a San Cayetano como un municipio que valora y promueve el arte en todas sus expresiones.

