San Cayetano: Fortín Gaucho preparativos edición 52º de “Baguales y Milongas”

3 octubre, 2025 0

Desde el Fortín Gaucho de San Cayetano preparan su 52º edición de la fiesta Provincial “Baguales y Milongas” a realizarse el 14, 15 y 16 de Noviembre.

El Presidente de la institución Alejo de Francisco habló en la mañana radial de LU 24 y dijo “como cada año pensamos hacer diferentes sorteos a su vez sabemos que la realidad económica afecta a todos, pero no queríamos cortar nuestra tradición”.

“Debemos mantener nuestro predio, galpón y los diferentes animales asimismo contamos con un bono contribución vendido desde febrero, con la posibilidad de pagarlo en cuotas y tres premios super importantes, solventando los gastos que genera nuestra fiesta”, expresó.

“Tenemos la suerte de seguir sumando personas la fiesta empezó como Local y actualmente ya es Regional con la presencia de personas de otras ciudades”, afirmó y anticipó que “agregamos las diferentes actividades criollas, con desfiles por las calles del pueblo para que todos puedan disfrutar del momento”.

“Aprovecho la oportunidad para agradecer a LU 24 por estar con nosotros a través de publicidad y demás cuestiones, además invitó a quienes deseen comprar su Bono contáctense con Silvana Duhalde”, finalizó.

Volver