San Cayetano: Franco De Francesco habló de la problemática por Hipertensión

22 mayo, 2026 0

En el marco del Día Mundial de la Hipertensión Arterial, el área de Salud llevó a cabo una jornada denominada “Mitos y realidades de la hipertensión arterial”, una propuesta orientada a promover hábitos saludables y fortalecer el conocimiento de la comunidad sobre esta enfermedad crónica.

La actividad contó con la disertación del Dr. Franco De Francesco, médico cardiólogo, y de las licenciadas en Nutrición Agustina Capilla y Laura Blatz, quienes abordaron distintos aspectos relacionados con la hipertensión arterial, entre ellos mitos y verdades frecuentes, los distintos tipos de sal y la correcta interpretación de los sellos presentes en los productos alimenticios.

Presentando la jornada, la Secretaria de Salud, Daniela Skaarup señaló que “la hipertensión arterial es una de las enfermedades crónicas más frecuentes y representa un importante desafío para la salud pública. El propósito de este encuentro es brindar información clara y confiable, derribar creencias erróneas y reforzar conocimientos que nos ayuden a prevenir, detectar y controlar la hipertensión de manera adecuada”.

Este tipo de espacios permiten acercar herramientas de prevención y educación sanitaria a la comunidad, fomentando la adopción de hábitos saludables y el cuidado integral de la salud cardiovascular.

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