San Cayetano: Ganadores de la instancia local de los Juegos Bonaerenses

5 junio, 2023

En San Cayetano, el pasado viernes, se llevó a cabo la etapa local de las disciplinas de Cultura, tanto juveniles como adultos mayores, correspondiente a los Juegos Bonaerenses . La directora del área, Dolores Cosentino, y el secretario de Gobierno, Marcelo González, fueron los encargados de anunciar los elegidos por los distintos jurados.

ARTES VISUALES

DIBUJO SUB 15

1º Fuentes Sánchez, Martina: “¿Por qué no puedo ser yo?”

2º Esteban, Román: “Previo al Alba”

DIBUJO SUB 18

1º Gómez Pérez, Vladimir: “Vladi the hyper unleosheld form”

PINTURA SUB 15

1º Hojsgaard, Erin

2º LaitÁn, Martina

OBJ. TRIDIMENCIONAL SUB 18

1º Grande Carricart, Tadeo

COCINEROS

PLATO PRINCIPAL SUB 18

1º Cabido, Lola

PLATO PRINCIPAL ADULTO MAYOR

1º Pita Primo, Nilda Esther

PLATO POSTRE SUB 18

1º Cabido, Lola

FOTOGRAFÍA CAT. ÚNICA

1º Gerez, Wanda

LITERATURA

CUENTO SUB 15

1º Pecker, Sofía Ethan

CUENTO SUB 18

1º Santillán, Pierina: “El Dendrolagus”

2º Klink, Félix: “Esperanza del Alma”

3º Graf, Santiago: “Gris y un poco más”

CUENTO ADULTO MAYOR

1º Escobero, Orlando: “El Desafío”

POESIA SUB 15

1º Sosa, Amira Suyai: “Absurdamente viva”

POESIA SUB 18

1º Roldan, Ángeles: “Elegía para Thiago”

2º Piacquadio, Enzo: “Retorno”

3º Keergaard, Matías: “Existencialismo Subyacente”

MÚSICA

BANDA DE ROCK – ÚNICA

1º Bianca Stefano / Lucia Carrizo / Lucia Campos Hojsgaard “(PARENTESIS)”

2º Félix Klink / Valentino Marranghello / Baltazar Eden / Viggo Keergaard “6 DE ORO”

FREESTYLE RAP – ÚNICA

1º San Pedro, Brian

VIDEO MINUTO

1º Azul, Demichelis “Pasiontina”

