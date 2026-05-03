San Cayetano: Gargaglione entregó subsidios y kits escolares

29 mayo, 2026 0

Con el firme propósito de fortalecer y acompañar a la comunidad educativa, el Intendente Municipal de San Cayetano, Miguel Gargaglione, entregó subsidios de 3 millones de pesos a cada una de las 27 instituciones educativas locales.

Además del subsidio, en la recorrida por los establecimientos donde dialogó con docentes e integrantes de las Asociaciones Cooperadoras, el Intendente distribuyó kits escolares a todos los estudiantes de nivel inicial, primario, secundario y la modalidad educación especial. Con una inversión cercana a los 13 millones de pesos, el Intendente entregó más de 1500 kits a niños y jóvenes sancayetanenses.

Acompañaron en la recorrida la Secretaria de Gobierno y Hacienda, Melisa Eriksen; la Inspectora Jefe Regional, Graciela Lambrecht; y el cuerpo de Consejeros Escolares encabezados por su presidente Aldo di Caro.

La educación es pilar fundamental para el crecimiento y bienestar de la comunidad. Con esta iniciativa, el Municipio contribuye a la optimización de las condiciones de aprendizaje.

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