San Cayetano: Gargaglione inauguró la temporada 2020/21

27 diciembre, 2020

Con la inauguración de la iluminación del estacionamiento en el sector costero, se dio inicio formal a la temporada 2020/21 en el Balneario San Cayetano.

El acto central fue desarrollado fuera del Parador Municipal desde donde, el Intendente Miguel Gargaglione; el Jefe de Gabinete, Ignacio Marlats; la Coordinadora de Turismo, Lucía Camejo y la integrante de la Asociación Playas de San Cayetano, Gloria Debernardi encendieron por primera vez las luminarias.

La situación actual producto del COVID fue uno de los ejes centrales del discurso del jefe comunal. Asegurando que será una temporada distinta, con mucha incertidumbre, Gargaglione agradeció “la presencia de la provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Salud, en la persona del Lic. Santiago López quien nos acompañará con un equipo de trabajo, concientizando a vecinos y turistas”.

Seguidamente destacó el trabajo en conjunto entre Estado Nacional, Provincial y Municipal; el aporte del sector privado, de los vecinos, comerciantes. “Todas las decisiones que se tomaron fueron con el objetivo de evitar que la enfermedad afecte a los ciudadanos; inclusive las inversiones. Sufrimos la pérdida irreparable de conocidos, familiares, y en este contexto llegamos a la temporada”.

“Hay actividades que las podremos disfrutar naturalmente, al aire libre y con las precauciones que debemos tener; habrá actividades con restricciones; y otras que no se podrán realizar por el momento; nada hace suponer que será distinto a lo vivido hasta el momento; por eso tenemos y debemos profundizar los cuidados”, dijo el Intendente

La presente temporada que se puso en marcha es la número 50 para el Balneario local; “el 20 de diciembre se cumplieron las bodas de oro de la primera inauguración, y no podemos dejar de pensar en quienes donaron las tierras, en el ex Intendente Horacio Emilio Sieber, en los vecinos, en los distintos gobiernos que han pasado, en guardavidas, en las instituciones, en los responsables de los campings, Bomberos Voluntarios, Policía, Prefectura, en todos quienes pusieron su granito de arena en estos 50 años que han transcurrido”.

“Nosotros estamos cumpliendo la temporada 14, con nuevos desafíos y con el horizonte puesto en tener una villa con un crecimiento sostenido, ordenado y con mejoras permanentes en los espacios públicos”.

Finalmente, Gargaglione instó a “seguir trabajando juntos para poder disfrutar de un verano que va a ser distinto, pondremos todo nuestro esfuerzo para ser ejemplo en la costa bonaerense”.

El acto inaugural concluyó con la bendición de la temporada a cargo del Diácono José Luis González. Cerrando la noche, la ganadora provincial de los Juegos Bonaerenses en la disciplina vocal solita sub 18, Oriana Rodríguez, deleitó a los presentes con su show musical.

