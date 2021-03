San Cayetano: Gargaglione inauguró las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante

El Intendente de San Cayetano, Miguel Gargaglione, inauguró formalmente, hoy miércoles, las Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante, la trigésimo octava consecutiva desde el regreso de la democracia en 1983.

Con una reducida presencia de funcionarios municipales y con la pandemia del Covid 19 como tema de inicio, Gargaglione afirmó en la sala del Teatro Municipal “Tulio Cosentino” que “luego de aquella inauguración de las sesiones 2020, con las expectativas propias de iniciar una nueva gestión, debimos adaptarnos y reacomodarnos por dicha pandemia”.

Poniendo a la credibilidad y previsibilidad como pilares de la gestión, y apostando a tener un Estado presente en un contexto socio-económico provincial y nacional complejo, el Intendente señaló que “los problemas sanitarios agravaron ese contexto, pero con orden fiscal y aportes extraordinarios del gobierno provincial pudimos cerrar un año más con superávit”, destacando allí también la tarea de los agentes municipales que se adaptaron al momento, “mostrando predisposición a sobrellevar la adversidad de una enfermedad invisible que golpeaba cuando menos lo esperábamos y en los lugares donde menos lo deseábamos”.

Profundizando las medidas tomadas durante el ASPO, el jefe comunal remarcó que desde un primer momento “existió un denominador común que fue adaptar un sistema de salud público preparado para momentos normales a un sistema que debía funcionar en pandemia”, destacando las inversiones en aparatología, por un total de $6.527.695 de las cuales $3.293.487 fueron aportados por vecinos.

Tras lamentar la pérdida de 28 vecinos, Gargaglione afirmó que en el marco de la campaña de vacunación se está “superando el 16% con la primera dosis y el 4% de la segunda dosis, lo que significa mayores porcentajes en la población objetivo que el estado piensa vacunar”.

Repaso por las áreas de gobierno

Hablando de las áreas en particular, y planteando los objetivos para este año, el Intendente afirmó que “el gran desafío es mejorar el primer nivel que hace a la atención primaria y prevención abordando la salud en conjunto e interrelacionada con el bienestar físico, mental y social de nuestros vecinos y sus familias. Los tres ejes a tener en cuenta son Alimentación saludable; Educación sexual y embarazo adolescente; y Alcoholismo y drogadicción”.

En cuanto a la atención propiamente dicha, “el gran avance y ambicioso proyecto será tener finalizada en el presente año, la obra de una nueva ala del hospital donde funcionará todo lo vinculado a imágenes, con la incorporación de un tomógrafo que se va a adquirir a través de un crédito del Banco de la Pcia. de Bs. As., dando un gran salto de calidad”.

Tras detallar los aumentos otorgados a los agentes municipales (20% en enero; bonificación no remunerativa de $7.000 para este mes en curso, dejando previsto un nuevo aumento del 15% en agosto), Gargaglione afirmó que por intermedio de Desarrollo Social “la asistencia debe llegar en forma rápida y equitativa, priorizando alimentación saludable y en especial a nuestros niños y adultos mayores, labor complementada con el trabajo en red junto a organismos gubernamentales, no gubernamentales o instituciones que permiten una pronta respuesta, no solo a las demandas mencionadas, sino también a ciertas problemáticas”.

Seguidamente, Gargaglione se refirió al buen desempeño de Policía Comunal y Comando de Patrulla Rural con el apoyo municipal a través de recursos, coordinando tareas con inspectores de tránsito y el centro de monitoreo.

“A pesar de las adversidades ya mencionadas en un año especial, seguiremos con políticas públicas que permitan una integración, interacción e igualdad en la calidad de vida de nuestros vecinos, sin importar edad, condición social y lugar donde vivan dentro del Distrito”, afirmó. En ese sentido, “el gran desafío que tienen por delante áreas como Deportes y Cultura, es de no desviar el foco para lograr el resultado final con los recaudos sanitarios necesarios”.

Seguidamente, tras anunciar que seguirán interactuando con autoridades de la Dirección de Educación y Cultura de la Pcia. de Bs.As. para readecuar las inversiones sobre mejoras edilicias pendientes en instituciones educativas, el Intendente Municipal se refirió a la positiva temporada estival que culmina. “Las características de nuestra villa, donde prevalece la naturaleza y los grandes lugares de esparcimiento, hicieron que fuera un destino muy solicitado, con la esperanza que aquellos visitantes que vinieron por primera vez regresen los años venideros”, manifestó.

El área vial es “ejemplificadora en cuanto a la maquinaria disponible, pero también al trabajo que se realiza gracias al aporte de los productores con un alto porcentaje de cobrabilidad”.

Referido a la obra de gas realizada años atrás en el Sector Industrial Planificado, el jefe comunal informó que “hoy dispone del flujo de dicho producto, dándonos la posibilidad de incentivar a nuevos emprendimientos que dependan de ese servicio. El objetivo de cambiar nuestra matriz productiva hacia un Distrito agroganadero e industrial sigue siendo el desafío y esto deberá ser una cuestión de estado independientemente de los gobiernos de turno”.

Tras destacar las continuas mejoras en los espacios púbicos de la ciudad, Gargaglione enumeró las obras en ejecución que lleva adelante la Secretaría Técnica: remodelación de Plaza América, construcción de 40 viviendas, provisión de servicios básicos, pavimento urbano, Se licitó la mano de obra del nuevo geriátrico municipal, contemplando además remodelar el Hogar de Ancianos.

En ese sentido señaló que esa “no es una obra más, es una obra pensando en las políticas públicas hacia la tercera edad, completando la integración e inclusión a través de actividades culturales y deportivas, con el objetivo de contener a aquellos vecinos que por distintos motivos necesitan de una institución para residir en forma permanente”.

Continuando con obras y proyecciones mencionó el recambio de luminarias convencionales por tecnología LED en la ciudad y villa balnearia, se ha presentado documentación para el proyecto de repavimentación de la Av. Hernán Apezteguía con fondos del FIM 2021, como así también se realizó un nuevo proyecto de cloacas para el Barrio Boca del Tigre y fue presentado en el ENOHSA, Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento.

“No perdamos la mística de sentirnos orgullosos de ser sancayetanenses”

“Sin lugar a dudas a sido un año distinto, pero con el estilo de gobierno y convivencia probado desde tiempo atrás, lo hemos logrado superar. Estamos de pie para pensar en seguir mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos.

Estimados concejales, funcionarios y público en general, pensemos en el desafío que significa la época venidera de la post pandemia, que esta situación no nos cambie el rumbo trazado hacia un San Cayetano cada día mejor, donde la base sea el debate de ideas y propuestas.

Por último y una vez más, independientemente de las ideologías, no perdamos la mística de sentirnos cada vez mas orgullosos de ser sancayetanenses”, concluyó el intendente Miguel Gargaglione.

Ana Paula Mancino: “Priorizar el diálogo y consenso pensando en la población”

A su turno, la presidente del Honorable Concejo Deliberante, Ana Paula Mancino comenzó su discurso haciendo referencia al trabajo que se realizó el año pasado. “Si bien tuvimos cuatro sesiones ordinarias menos de la habituales esto no impidió el funcionamiento del Concejo, y nos adaptamos a los momentos que vivía nuestro país, respetando el distanciamiento que hasta ese momento era la única forma de dar pelea a esta pandemia. Por eso creo que es oportuno agradecer a todos los ediles, por la predisposición que tuvieron, adaptándose a las distintas circunstancias”.

Tras dar la bienvenida a las nuevas ediles Navarro y Quintas, en reemplazo de Martínez e Isasmendi que pasaron a formar parte del Departamento Ejecutivo, Mancino recordó que “el año pasado me había propuesto avanzar en la modernización y digitalización del Concejo Deliberante, la situación que vivimos durante el año cambió las prioridades, pero sigo pensando que ese es el camino que debemos tomar. Y también volver a salir del Concejo hacía la comunidad con experiencias como el concurso de educación vial o el Concejo Deliberante Estudiantil”.

“Con la firme creencia que la política tiene que ser una herramienta de transformación, que debemos actuar en representación de los intereses de los vecinos de nuestro Partido, es que seguiremos tratando los proyectos necesarios para el correcto funcionamiento del municipio, aportando ideas, acompañando y controlando la gestión municipal. Y como presidente de este Concejo, me comprometo a que en cada proyecto que tratemos, a pesar de las diferencias que podamos tener, siempre prioricemos el diálogo y consenso pensando en lo mejor para todos los habitantes de nuestro distrito.”, culminó la presidente del HCD.

