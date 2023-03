San Cayetano: Gargaglione inauguró las sesiones ordinarias del HCD

2 marzo, 2023

Este miércoles, el intendente Miguel Gargaglione inauguró formalmente las sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano.

En el recinto del HCD y con el factor climático (incluyendo al Distrito en emergencia agropecuaria) como tema de inicio, Gargaglione afirmó que “esto, sumado a los parámetros macroeconómicos con una alta inflación influyen en la actividad privada originando una menor recaudación que repercutirá en las arcas nacionales, provinciales y también municipales. Teniendo esta base hemos sido muy prudentes a la hora de realizar el presupuesto, donde se priorizaron los recursos para sostener los buenos servicios”.

En la continuidad del discurso inaugural, el Intendente analizó cómo se vive en San Cayetano, la calidad de vida de sus habitantes y el rol que tiene el Municipio para que vivan cada día mejor, “el cual se vincula a nuestras políticas públicas ejecutadas por los agentes municipales y con un estado marcando el camino a seguir ligado directamente al orden, la transparencia y el respeto”.

Acceso a calidad de vida

Luego de resaltar el trabajo en conjunto con las instituciones, sin competir con ellas, y la obligación de estar presente con quien más lo necesita, el jefe comunal aseveró que “acceder a cierta calidad de vida debe ser una premisa basada en la equidad que incluya a todos nuestros vecinos”.

En ese sentido hizo hincapié en el servicio de salud igualitario y de calidad, la política de obras públicas priorizando las de infraestructura básica y las viviendas, “logrando un buen índice de las mismas por cantidad de habitantes. El éxito de las gestiones surge de una necesidad bien explicada o presentada, con el respaldo de un proyecto serio y el respeto institucional, sin importar a que espacio político pertenecemos”.

También se refirió a las obras trascendentales, “por su necesidad, por el tiempo transcurrido en la espera de la ejecución, pero también por su impacto pensando en el futuro y teniendo el sello de una gestión innovadora o diferente”. Fue allí que mencionó la Planta de Tratamiento de Residuos, el Espacio Cultural, el autódromo, y el complejo recreativo en construcción.

“En el mundo, el turismo es uno de los ejes del desarrollo de una comunidad. Sin las características de las grandes ciudades, esta gestión ha puesto en valor las bondades del Balneario, sosteniendo la tranquilidad a través de un crecimiento ordenado como también aumentando el número de turistas en forma exponencial, seguimos manteniendo una gran seguridad, como en todo el Distrito”.

Haciendo referencia al desarrollo del Distrito y la transformación de la matriz productiva y educativa, el Intendente afirmó que “como gobierno debemos acompañar a todos aquellos que hacen de la actividad privada una fuente de trabajo e ingresos genuinos para nuestro Partido. El gran desafío es y será convertir un Distrito agro-ganadero en agro-ganadero, industrial y turístico”.

Con respecto a los números del último Censo que indican una población de 9611, el Intendente dijo que “se ha revertido la tendencia alarmante de décadas anteriores con bajas de habitantes o leves aumentos que no acompañaban el crecimiento demográfico del país”.

Volviendo al tema central del discurso y de acuerdo a lo manifestado a lo largo del mismo, Gargaglione manifestó que no hay “dudas que la calidad de vida de los sancayetanenses sigue mejorando y es superior a la de otros habitantes en otros lugares del país”.

“Los logros son el deber ser”

“Todos los funcionarios de esta gestión saben que además de innovar permanentemente debe escuchar a nuestros vecinos, entender lo que nos quieren decir y dar las explicaciones que correspondan haciendo del estado municipal un “estado ejemplificador”. Reafirmo mi pensar: los logros del estado no son para festejarlos porque “son el deber ser”.

Finalmente, instó a seguir “transformando San Cayetano por medio de una herramienta como la política que nos permite gobernar tomando decisiones todos los días para el bien de nuestros habitantes.

Estamos abiertos al debate, al sano debate, de pensamientos diferentes con la premisa “de construir desde el disenso”.

No hay lugar para mezquindades políticas que confundan a nuestros vecinos en búsqueda de réditos políticos que serán temporarios o efímeros, que van en desmedro de la clase política, pero además ocasionando un perjuicio directo para la población.

Por todo lo mencionado, independientemente de las ideologías, no perdamos la mística de sentirnos cada vez más orgullosos de ser sancayetanenses”.

Martín Hauri: “Sigamos construyendo el lugar donde elegimos vivir”

A su turno, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Martín Hauri, aseveró que “esta simple ceremonia tiene un significado especial porque se cumplen 40 años de vida democrática, 40 años ininterrumpidos en los que argentinos y los sancayetanenses vivimos bajo el imperio de la constitución nacional y las leyes de nuestra República.

Estamos viviendo uno de los momentos más aciagos de nuestro país desde el retorno democrático, donde a la crisis económica se suman una importante crisis moral y de valores, observamos un crecimiento desmedido de la pobreza y la indigencia, cómo se pretende atropellar a las instituciones de la república, cómo se fomenta la división entre argentinos; ante esta situación quienes realmente creemos en la democracia como forma de vida y en la política como el instrumento más idóneo para cambiar la realidad, nos escuchemos y nos respetemos, seamos capaces de trabajar juntos y superar la adversidad”.

Vinculado al trabajo en el HCD, Hauri manifestó que “tenemos la misión no solo de acompañar la gestión municipal o generar proyectos que mejoren la calidad de vida de los sancayetanenses, tenemos que dar muestras acabadas de lo que significa vivir en democracia, tenemos que mostrar a nuestra sociedad y en particular a nuestros jóvenes que no todo es igual, que hay valores por los que vale la pena luchar, que es importante valorar el esfuerzo personal, valorar la tolerancia, aprender a escuchar y respetar, creer en la justicia y despreciar la violencia como forma de resolver los conflictos, revalorizando los canales democráticos que nos permiten una convivencia pacífica y armónica.

Más allá de nuestras diferencias partidarias San Cayetano nos une y nos convoca para hacer nuestro mayor esfuerzo y seguir construyendo el lugar donde elegimos vivir, criar a nuestros hijos, crecer y ser felices”, culminó el presidente del Honorable Concejo Deliberante.

