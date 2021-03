San Cayetano: Gargaglione participó del acto del Día de la Memoria

En adhesión a la iniciativa impulsada por los Organismos de Derechos Humanos y dando cumplimiento a la Comunicación N° 6/2021 del HCD (proyecto impulsado por el bloque de concejales de Unidad Peronista), hoy miércoles, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se desarrolló una jornada de plantación de árboles nativos. La misma contó con la participación del intendente Miguel Gargaglione, funcionarios, concejales, representantes de instituciones y vecinos.



Previo a ello, en Plaza América se homenajeó a José Luis Suarez, joven sancayetanense víctima de la dictadura militar. Su hermana Silvana, su amigo Manuel Farías y el propio Intendente fueron los responsables de colocar una ofrenda floral al pie del monolito que lo recuerda.

Seguidamente, con los espacios públicos e instituciones de la ciudad ya designados por quienes coordinaron la actividad, se inició conla campaña “Plantamos memoria con raíces bonaerenses”.

Así, con narraciones y poesías vinculadas a la fecha y plantando árboles nativos, fueron recorriendo el Aeroclub; Plaza 2 de Oro, de Villa Trave; Cancha Sportivo; Barrio M. Moreno; Plaza Renacer; Plaza España; Plaza Italia y Parque Independiente.

“Plantamos memoria con raíces bonaerenses”

Plantar un árbol siempre ha estado asociado simbólicamente a recordar la existencia, las esperanzas y los sueños del ser humano.

Manuel Belgrano fomentó la plantación y entre sus estrategias firmó un convenio para que la Iglesia no le otorgara el certificado matrimonial a los novios si antes no plantaban 2 árboles como mínimo, en representación de una nueva vida juntos y recordara ese compromiso; así también Alejandro Casona en su libro “Los árboles mueren de pie” nos dejó un canto a la magia de existir de todas las personas que siempre están como un gran árbol, sin importar que estén carcomidas o rotas por dentro, o desaparecidas, o muertas porque sus raíces fueron alimentadas de esperanzas, de recuerdos y de ideales.

Por eso hoy plantamos memoria con raíces bonaerenses y sembramos futuro.

Plantamos memoria para que nunca más haya otro José Luis Suarez Lomba, ni ninguna otra víctima del genocidio de Estado, y sembramos futuro trabajando por la construcción de una democracia plena, donde la vigencia de los derechos humanos para todos y todas no sea solo una esperanza.

