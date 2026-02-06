San Cayetano: Gargaglione recibió a dirigentes del Club Fénix

6 febrero, 2026 0

El intendente sancayetanense Miguel Gargaglione, recibió en su despacho a dirigentes del Club Fénix, quienes se encuentran realizando su pretemporada de fútbol en la ciudad y el Balneario San Cayetano.

Durante la reunión, los representantes del club expresaron su agradecimiento por la hospitalidad y el trato recibido, destacando el apoyo brindado por la comunidad y las instalaciones disponibles para su preparación.

Fénix, club que participa en la Primera C Metropolitana, eligió San Cayetano por tercer año consecutivo como su sede para esta etapa crucial, previa a la competencia. La delegación se aloja en instalaciones del Polideportivo Municipal, y la rutina deportiva que diagramó el DT Juan Arias Navarro incluye entrenamientos en el balneario local y en el Campo de Deportes, predio donde también disputa partidos amistosos.

Con la presencia además de la Secretaria de Gobierno y Hacienda, Melisa Eriksen y el Director de Deportes, Rodrigo Arana; el vicepresidente del Club José De Rosa y el protesorero, Ignacio Tarca resaltaron los amplios beneficios de entrenar en las costas sancayetanenses, y el excelente estado en que se encuentra el Campo Municipal de Deportes.

