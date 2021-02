San Cayetano: Gargaglione recibió al diputado Walter Carusso

15 febrero, 2021

De recorrida por el interior bonaerense, el pasado viernes visitó San Cayetano el diputado provincial Walter Carusso. Tras conocer parte de la ciudad con el intendente Miguel Gargaglione, se dirigió a las instalaciones del Espacio Cultural donde dialogó con funcionarios municipales.

Allí se encontraron presentes el secretario de Gobierno, Marcelo González; la directora de Desarrollo Social, Luciana Sampayo; la directora de Educación y Cultura, Dolores Cosentino, y la presidente del Honorable Concejo Deliberante, Ana Paula Mancino.

En contacto con la prensa, Gargaglione agradeció la presencia del diputado, explicando que en esa recorrida se le mostró “lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho y de qué manera lo hacemos” enumerando el pavimento, los planes de vivienda, el proyecto del geriátrico, entre otras cosas. “Como gestor y colaborador inmediato nuestro, le señalamos también lo que estaría pendiente. Hay temas bastantes difíciles que hay resolver y queremos la colaboración de Walter que es un amigo”, concluyó el jefe comunal.

A su turno, Walter Carusso se mostró gratamente sorprendido de la ciudad, “cómo está tratada la ciudad, la limpieza, las plazas, el espacio Cultural, nunca me imaginé, encontrarme visualmente lo que vi en San Cayetano, se nota una muy buena administración”.

Tras destacar la labor legislativa durante la pandemia, Carusso hizo referencia a las elecciones que se avecinan en el radicalismo para dirigir el Comité Provincia, su apoyo a la lista que encabeza Gustavo Posse y que lo tiene como integrante al intendente Gargaglione.

“Nosotros apostamos a tener un radicalismo de gestión, y la firme manera de demostrarlo es poner intendentes en la columna vertebral que van a conducir el partido, queremos un radicalismo ganador y no uno como tuvimos en los últimos años en la sumisión y el servilismo a otro partido; queremos ser socios plenos en esa coalición de gobierno que vamos a intentar ganar a partir de 2023, hoy llamada Juntos por el Cambio, veremos cómo se llamará porque queremos ampliar el espacio”, dijo.

Seguidamente destacó la presencia de Gargaglione en esa lista, “es la primera vez que un intendente de San Cayetano va a integrar esa conducción colegiada que va a llevar Gustavo Posse adelante, no es menos para el votante de San Cayetano que una figura como la del intendente actual esté en esa conducción de Comité Provincia”.

Finalmente, ahondando en los objetivos que se plantean dentro del Juntos por el Cambio, el legislador provincial afirmó que no quieren “que ningún radical se quede sin boleta para poder competir, la gente será quien decida los candidatos y no el dedo como ha pasado. Nosotros nos sentimos capacitados para liderar el Frente y llevar a la Argentina a tener otra representación, para eso tenemos candidatos presidenciables como Martín Lousteau y candidatos a gobernador como Gustavo Posse”.

