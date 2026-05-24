San Cayetano: Gargaglione se reunió con productores afectados por la inundación

24 mayo, 2026 0

Con el objetivo de escuchar a damnificados por la inundación y buscar soluciones en conjunto, el intendente Miguel Gargaglione mantuvo una reunión con productores rurales.

El encuentro contó con la presencia de la titular zonal de la Dirección de Hidráulica provincial, ing. Civil Florencia Veccia; el Ing. Hidráulico Nemías Gandoy; el Director Vial, Lucio Cinalli y las Secretarias Técnica Emilia Sorensen; de Gobierno y Hacienda Melisa Eriksen.

En primera instancia, con el soporte de programas satelitales, Verónica Veccia y Nemías Gandoy, de Hidráulica, mostraron las cuencas que atraviesan el Distrito, el estado actual de la zona más afectada por las precipitaciones, y el recorrido del agua por arroyos y canales (desbordando los límites por el gran caudal de milímetros acumulado en pocos días) hasta la desembocadura en lagunas o el mar.

Por su parte, tanto el Intendente como el Director Vial dieron precisiones de los trabajos que las maquinarias viales están llevando a cabo en distintos caminos rurales. Más allá de las preocupaciones por las consecuencias de la lluvia, los productores destacaron este accionar y la presencia del Intendente en todo momento.

Coincidiendo en la necesidad de reforzar obras que posibiliten la salida del agua al mar, los representantes de Hidráulica se comprometieron a realizar un relevamiento de las áreas afectadas para diseñar un plan con tareas prioritarias. Asimismo, se planteó la posibilidad de reactivar la comisión hídrica, con referentes de los distintos sectores del Distrito.

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