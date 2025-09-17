San Cayetano: Gargaglione será intervenido por su dolencia cardíaca

En un comunicado oficial, desde la Municipalidad de San Cayetano informan que el Sr. Intendente Municipal, Miguel Ángel Gargaglione, será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días, a causa de una dolencia cardíaca.

El jefe comunal sancayetanense presentó inicialmente y luego de recuperarse de un cuadro de neumonía, una insuficiencia cardiaca descompensada secundaria, determinada por los profesionales como “mitral severa” por lo que se decidió la operación.

De tal modo, continuará con licencia médica producto de su segunda internación que cursa desde el día 31 de agosto de 2025, la que ahora se extiende desde el 19 de septiembre al 9 de octubre inclusive.

Durante este período, conforme a lo previsto en la normativa vigente, seguirá a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal el Sr. Alejo Christiansen.

“Agradecemos todos los deseos de pronta recuperación al señor intendente y muestras de afecto recibidas”, indicaron en el aviso a los medios de prensa.

