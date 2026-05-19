San Cayetano: incorporaron una psiquiatra en el Hospital Municipal

19 mayo, 2026 0

Debido a la creciente demanda de atención, el Municipio incorporó una profesional al servicio de salud mental del Hospital Municipal. Se trata de la Psiquiatra Carolina Braña, quien se unió al equipo conformado por los doctores Roberto Tur, Milagros Martínez Patané y David Eguilegor.

Atendiendo de manera semanal, Braña brindará atención especializada para pacientes de todas las edades, promoviendo una atención integral. “Con la incorporación de la profesional se espera reducir los tiempos de espera y ofrecer un tratamiento más personalizado a los pacientes que lo necesiten”, dijeron desde el Municipio.

Para solicitar turno deben comunicarse al 2983 354353.

Volver