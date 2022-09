San Cayetano: Información e indumentaria para los clasificados en las finales de los Bonaerenses

29 septiembre, 2022

Con la presencia de funcionarios del Municipio de San Cayetano, tales como el Secretario de Gobierno Marcelo González; el Director de Deportes, Pablo Tesone y el Coordinador, Rodrigo Arana y la Directora de Cultura, Dolores Cosentino, se llevó a cabo la reunión informativa destinada a los clasificados para disputar la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2022.

La charla se desarrolló en la Sala de Exposiciones del Espacio Cultural de la vecina ciudad. En primera instancia, dejando el saludo del intendente Gargaglione (ausente por cuestiones de agenda) Marcelo González destacó la “gran representatividad que tendrá San Cayetano en esta instancia final, cuestión que nos enorgullece y sin dudas se debe al trabajo, esfuerzo y dedicación de deportistas, artistas y profesores”.

Finalmente, tanto Tesone como Cosentino dieron detalles del viaje hacia Mar del Plata, estadía y pautas de convivencia, informando además días, horarios y lugares de cada una de las competencias. Además se hizo entrega de la indumentaria que se utilizará durante la competencia.

La delegación, partirá el sábado 1 de octubre y se alojarán en los Hoteles Antártida y América. Las competencias comenzarán el domingo 2 y finalizarán el jueves 6, regresando a nuestra ciudad en horas de la tarde del mismo día.

Los representantes locales, quienes viajarán acompañados por profesores y funcionarios municipales, son 5 atletas convencionales, 11 atletas especial, equipos de futsal sub 14 – 16 y 18; básquet 3 x 3 masc. Sub 18; beach vóley femenino su 14; pelota a paleta masc. Sub 14; fútbol 5 femenino sub 14; vóley masc. Sub 18; fútbol tenis masc. Universitario y femenino sub 18; adultos mayores pesca y tejo femenino A y B, y mixto B; cuento sub 15; poesía sub 18 y dibujo sub 15.

Las finales de los Juegos Bonaerenses se podrán vivir a través de twitch.tv/provinciaba

Volver