San Cayetano: Inolvidable experiencia del Coro de Niños en CABA

31 octubre, 2022

El Coro de Niños municipal de San Cayetano, junto al del Espacio Artístico Independiente (EAI) de Tres Arroyos, dirigidos por Romina Reimers, participaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de una capacitación del “Método Global”, metodología lúdica de alfabetización musical, coralidad y técnica vocal del Maestro José María Sciutto, programa pedagógico musical en el cual se están formando.

La jornada de trabajo con el Maestro Sciutto incluyó una clase particular de prácticas de vocalización para los integrantes de ambas ciudades, luego un encuentro con otros coros, concluyendo con un concierto.

Además de vivir esa enriquecedora experiencia de aprendizaje, ambos grupos tuvieron la posibilidad de conocer el Teatro Colón, donde pudieron presenciar el ensayo de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires.

La Directora de Cultura, Dolores Cosentino acompañó al coro local.

Acerca de José María Sciutto

Se recibió de director de orquesta en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Plata, con una especialización en pedagogía coral infantil.

Luego continuó su carrera viajando por América y Europa, aplicando su innovador método de aprendizaje de música para niños, a través del programa “Música para la Paz”, de las Naciones Unidas, como director artístico, además de participar de las Red de Coros de Niños y Jóvenes (en la Universidad Nacional de Costa Rica), el Coro de Niños de la Municipalidad de La Plata, el Coro de Niños y Jóvenes de Tucumán, el Center for Music of the Americas (Florida State University), el Conservatorio Luisa D’Annunzio (Pescara-Italia), el Coro de “Voci bianche” de la Accademia Nazionale di Santa Cecilia (Roma-Italia), la Scuola di Canto Corale del Teatro de la Ópera (Roma-Italia) y el proyecto “Canta con me” (en la Comuna de la ciudad de Roma) y “Cantiamo Insieme”, con el Ministero Della Pubblica Instruzione, del Ministerio de Educación de Italia).

A su regreso fue nombrado director del Coro Polifónico Nacional y coordinador de los cuatro coros nacionales: Coro Nacional de Niños, Coro Nacional de Jóvenes, Coro Polifónico Nacional de Ciegos y Coro Polifónico Nacional.

