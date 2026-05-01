San Cayetano: inscripción al registro de mayores contribuyentes

1 mayo, 2026 0

La Municipalidad de San Cayetano informó que desde el 1º de mayo hasta el 15 del mismo mes, se encontrará abierta la inscripción al Registro Especial, con la finalidad de integrar la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes.

La inscripción y las actuaciones sucesivas y emergentes de la misma, así como el funcionamiento de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, se ajustará a las reglas y condiciones incluidas en el Capítulo III de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Los interesados en acreditarse podrán inscribirse en Secretaría General, en el horario de 8:00 a 13:00.

Volver