San Cayetano: inscripción para la eximición tasa municipal de alumbrado

6 octubre, 2020 Leido: 21

La Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad de San Cayetano comunica que a partir del 1° y hasta el 31 de octubre, se encontrará abierta la inscripción para la Eximición de la Tasa Municipal de alumbrado, limpieza y conservación de la vía pública.



Cabe recordar que dicho trámite debe ser renovado todos los años y podrán realizarlo en la mencionada Oficina en el horario de 7.00 a 12.00 horas, debiendo cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser jubilado, pensionado, discapacitado y/o persona que sin tener beneficio jubilatorio o de pensión, tenga más de 65 años de edad.

2. Ser propietarios de vivienda única o usufructuarios no propietarios que efectivamente la habiten.

3. Ingresos:

– Para grupo familiar hasta dos personas: el ingreso familiar no puede superar un haber y medio del salario mínimo municipal categoría 14 de 7 horas de labor.

– Para grupo familiar por tres personas o más: el ingreso familiar no debe superar dos haberes mínimos municipal categoría 14 de 7 horas de labor.

Todas aquellas personas que cumplan con tales requisitos podrán pasar a retirar el detalle de la documentación a presentar, para luego completar la declaración jurada que concluye dicha gestión.

Para aquellas personas que realizaron el trámite el año pasado (2019), deberán acercar-se a la Oficina con fotocopia del último recibo de cobro de jubilación y/o pensión, y firmar la Declaración Jurada correspondiente.

