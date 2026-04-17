San Cayetano: Inversión en neumáticos y combustible para maquinarias

17 abril, 2026 0

La Municipalidad de San Cayetano continúa fortaleciendo el mantenimiento de los caminos rurales con una inversión superior a 150 millones de pesos, clave para garantizar la circulación de productores y el transporte de la producción.

Detalle de la inversión:

Combustible: $96.912.000

45.000 litros de gasoil

Adjudicado a YPF S.A. (Oferente Nº 2)

Neumáticos para maquinaria vial: $54.064.866

Neumáticos Verona S.R.L. (Ítems 2 y 3): $12.320.000

Gómez José Luis (Ítems 1, 4, 5, 6 y 7): $41.744.866

“Esta inversión permite mejorar la conectividad y la seguridad vial en zonas rurales, beneficiando tanto a la comunidad productiva como a vecinos y turistas”, expresaron desde el municipio.

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