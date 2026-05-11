San Cayetano: inversión municipal en medicamentos

11 mayo, 2026 137

El municipio de San Cayetano realizó una inversión de alrededor de 56 millones de pesos destinados a la adquisición de insumos y medicamentos para la farmacia del Hospital local.

“Esta partida presupuestaria tiene como objetivo asegurar, por 3 meses aproximadamente, el stock de medicamentos esenciales y garantizar que todos los pacientes que asisten al único efector de salud de la ciudad cuenten con los tratamientos necesarios de manera gratuita y oportuna”, indicaron.

Con 18 proveedores participando de la Licitación Privada, la compra incluyó más de 280 ítems diferentes, abarcando desde fármacos de uso común hasta medicación específica.

Los ítems comprendidos en la Licitación Privada N° 08/2026 fueron adjudicados a:

“Equipo Gemico S. A.” por un importe de $ 3.618.553,88;

“Alais Pharma S. A.” por $ 860.975;

“Donnax Group S. A.” por $ 4.865.110;

“Piloña S. A.” por $ 5.180.815,62;

“Droguería Lino S.R.L.” por $ 1.060.243;

“Néstor Luis Serrón y Cía. S.R.L.” por $ 5.131.835;

“Droguería Perdominici S. A.” por $ 3.858.685;

“Max Continental S. A.” por $ 1.289.427,75;

“Dana Gustavo Javier” por $ 7.621.379,05;

“Santecchia Serra Diego Martin” por $ 5.276.590;

“Velibo Supplies S.A.S” por $ 7.431.911,57;

“Imágenes Tandil S. A.” por $ 2.405.762;

“Crieng Salud e Ingeniería Clínica S.A.” por $ 944.000;

“Dinamed Bahía S.R.L.” por $ 3.087.420;

“Droguería Azcuénaga S.R.L.” por $ 24.300;

“Sorrentino S.A.” por $ 1.488.218;

“Insumos Generales 3F S.R.L.” por $ 173.022,98;

“VGE Farma S.A.” por $ 636.294.

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