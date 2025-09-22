San Cayetano: Jornada libre y gratuita sobre Odontología Deportiva

22 septiembre, 2025 0

Desde el Hospital Municipal de San Cayetano invitan a participar de la Jornada de Odontología Deportiva, una propuesta pensada para este viernes a las 18, en el Espacio Cultural del Municipio, actividad está destinada a deportistas, entrenadores, profesores de educación física y familias interesadas en la salud bucal vinculada al rendimiento deportivo.

La salud bucodental no solo impacta en la estética, sino también en el rendimiento físico y deportivo. Caries, gingivitis, periodontitis y traumatismos son problemas frecuentes en atletas de todas las edades, que pueden prevenirse con hábitos adecuados y el uso de protectores bucales personalizados.

Durante la jornada se abordarán temas clave como:

• Prevención de lesiones orofaciales en el deporte.

• Importancia del diagnóstico y tratamiento temprano.

• Uso de protectores bucales como herramienta de protección y mejora del rendimiento.

• Protocolos de actuación frente a traumatismos dentales en niños, adolescentes y adultos.

La actividad estará a cargo de la odontólogas Estefanía Chioli, y Betina Kaim, quienes compartirán experiencias, estadísticas locales y consejos prácticos para entrenadores, docentes y familias.

La propuesta busca concientizar y brindar herramientas para que la salud bucal se convierta en un pilar más del desarrollo deportivo y la calidad de vida de los atletas.

