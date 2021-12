San Cayetano: Juraron los nuevos Concejales

En el Teatro Municipal “Tulio Cosentino” de San Cayetano, y con la presencia del Intendente Miguel Gargaglione, funcionarios y público en general, se realizó la sesión preparatoria del Honorable Concejo Deliberante, oportunidad en que se tomó juramento a los concejales electos en las pasadas elecciones.

De esa manera, los representantes del espacio Juntos: Martín Hauri, Ana Paula Mancino, Alan Acuña y Antonela Campitelli, junto a Martín Stornini del Frente de Todos, juraron para el cargo por el que fueron elegidos.



Luego, por votación se decidió que la presidencia del Cuerpo sea responsabilidad de Martín Hauri. La vicepresidencia 1ª es para Ana Paula Mancino, en tanto que la 2ª vicepresidencia para Marianela Moyano, del Frente de Todos. Asimismo, el joven Mateo Burgos será el Secretario del Cuerpo.

Así, el Concejo Deliberante quedó conformado por 8 integrantes de Juntos: Ana Paula Mancino, Antonela Campitelli, Marisa Doladé, Daniela Navarro, Martín Hauri, Mauricio Etchepare, Alan Acuña e Ignacio Seminara y 2 concejales del Frente de Todos: Marianela Moyano y Martín Stornini.

Por último se fijó como día y hora para las Sesiones Ordinarias del año 2022, el primer y tercer miércoles de cada mes, a las 20:00 horas. Del mismo modo se designaron los miembros integrantes de las Comisiones Permanentes de Trabajo.

Tras las palabras de agradecimiento, el Presidente del HCD de San Cayetano afirmó que “ninguna victoria va a torcer un férreo principio de vida que es no perder la humildad, respetar siempre y tener la aceptación de la diversidad de ideas. Quiero renovar el compromiso asumido en la campaña electoral de trabajar para que todos hagamos el esfuerzo para superar las diversas brechas que puedan existir”.

Convencido que para mejorar la sociedad en la que vivimos es primordial el compromiso de toda la sociedad, Hauri afirmó que el rol del HCD es fundamental ya que “debemos escuchar a nuestros vecinos, comprender sus problemáticas y canalizar las soluciones posibles a sus problemas”.

Sobre su futuro accionar en el Cuerpo, el Presidente del HCD señaló que va a “trabajar con compromiso y responsabilidad en las búsquedas de los consensos necesarios para dotar a San Cayetano, nuestro lugar en el mundo, de buenas Ordenanzas que faciliten el accionar del Departamento Ejecutivo en la tarea de brindar los servicios a nuestros vecinos, pero a su vez, construyan los cimientos del San Cayetano del futuro, y de esa forma, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”.

Concluyendo su discurso, Martín Hauri hizo suya una frase del ex presidente Arturo Illia. “Esta Argentina no es el país que queremos. Cada uno de mostros ha arrojado, por lo menos, una piedra para destruir lo que tuvimos y lo que pudimos tener. Todos somos culpables y, cuando todos somos culpables, nadie lo es. En este punto, todos somos indemnes. Luchemos, yo no digo con generosidad, luchemos con responsabilidad. No nos quedemos con odios. No son buenos, ni el odio ni el temor. Hagamos política, valientemente si vale la palabra. Creo que de esa manera podremos marchar”.

“La falta de ostentación es fundamental en todo hombre que quiera ejercitar una acción docente de cualquier finalidad. Para ser útil hay que ser austero, desinteresado y modesto”, concluyó el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Martín Hauri.

