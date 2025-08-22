San Cayetano: La Escuela Técnica tendrá su propio edificio

Tras intensas gestiones del Intendente Miguel Gargaglione ante organismos provinciales, se confirmó la construcción de un edificio para la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1.

El mismo se realizará en el terreno lindante al Jardín de Infantes Nº 902. La obra tiene un costo aproximado de $ 780.000.000, el cual el 70% será financiado por el gobierno provincial y el 30% restante con fondos municipales. La primera etapa incluye la construcción de 5 aulas, un aula taller, dependencias administrativas, cocina y núcleo sanitario completo.

Esta modalidad se brinda en nuestra ciudad desde el año 2023 y actualmente funciona en un edificio alquilado, cuyo monto es afrontado desde el Municipio. El crecimiento de la matrícula, la necesidad de contar con espacios modernos, seguros y funcionales que acompañen los desafíos de la educación técnica llevó a iniciar las gestiones para la construcción del edificio propio.

En una recorrida por el lugar donde se construirá, la Secretaria de Gobierno y

Hacienda, Melisa Eriksen destacó el trabajo “incansable del Intendente junto al Consejo Escolar y la Jefatura Distrital con autoridades provinciales, quienes escucharon y entendieron la necesidad de esta obra que sin dudas optimizará las condiciones de aprendizaje de los jóvenes de nuestra localidad”.

Junto a la Directora de Educación, Alejandra Santos y la presidente del Consejo Escolar, Julieta Beaín, el Intendente Interino Alejo Christiansen destacó que “la obra es una inversión en el futuro de nuestros jóvenes. No sólo mejora la infraestructura, sino que refuerza nuestro compromiso con la educación técnica como uno de los motores del desarrollo local. Celebramos con toda la comunidad este importante paso, que marcará un antes y un después en la historia de la educación técnica en San Cayetano”.

Funcionarios de la Secretaría Técnica también se acercaron al terreno, mostrando el lugar exacto donde se erigirá la primera parte de la obra, las características de la misma y las proyecciones a futuro.

