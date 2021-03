San Cayetano: “La fase 4 nos pone en una situación de alarma” sostuvo Gargaglione

Luego de los anuncios del gobierno de la provincia del día de ayer, en el que se informaron nuevas restricciones ante la inminente segunda ola de contagios de COVID 19, y además las fases en las que se encuentran cada municipio, el distrito de San Cayetano debió bajar de fase 5 a la 4 y por ello LU24 dialogó con Miguel Ángel Gargaglione, el intendente de la ciudad vecina.

“Estamos ya en la segunda ola, sin ninguna duda ha habido un relajamiento que hace que por ahí los contagios empiecen a suceder de golpe, y eso nos ha llevado a aumentar los casos y bajar de fase” sostuvo el intendente Gargaglione.

Asimismo, afirmó que “prácticamente pasamos todo el verano en fase 5, pero el clima empezó a cambiar, los lugares empiezan a estar más cerrados, y hay un relajamiento en cuanto a los protocolos, en los cuidados a título personal de cada uno de nosotros”. Por lo que aseguró que “este llamado de atención que estamos teniendo ahora es para que una vez más reflexionemos” considerando también que “hubo comercios que la han pasado muy mal, y para poder seguir trabajando, lo ideal es respetar los protocolos, podrán tener algún cliente menos, pero de esa manera evitamos los contagios”.

El intendente de San Cayetano, luego de que en el día de ayer ascendieran a 44 los casos activos dijo a LU24 “la fase 4 nos pone en una situación de alarma de respetar lo que dice la provincia” y además “creemos que con las medidas del gobierno de restricciones horarias, y de actividades, posibilitaría evitar los contagios, si creemos que con eso alcanza seguiremos así, pero si creemos que tenemos que ser más estrictos, en determinados servicios en los que creemos que la fase 4 lo autorice nosotros consideramos que es un riesgo de contagio y pueda poner en jaque el sistema de salud, vamos a cuidar a nuestra población” advirtió en cuanto a que si se deben endurecer las medidas restrictivas en lo que compete al municipio, no dudarán en hacerlo, ya que “en su momento la pasamos muy mal y no queremos que nos vuelva a pasar”.

“Al tener circulación viral dentro de la ciudad no nos sirve de mucho estar controlando el ingreso” expresó con respeto al cerrar el ingreso a la ciudad o limitarlo con restricciones y en cuanto a la situación de rebrote de contagios sostuvo: “tengo confianza en que la gente ha aprendido, y que realmente rápidamente vamos a encaminar esto, hay un gran trabajo realizado por la gente de la salud y apoyado por un equipo de seguimiento que controla los contactos estrechos y consulta como están, que nos dio muy buenos resultados y rápidamente vamos a encausar esto, en tanto y en cuanto todos cumplamos con lo que tenemos que cumplir”.

