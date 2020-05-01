San Cayetano lleva recaudados más de 3 millones de pesos en donaciones
En San Cayetano continúan recibiéndose aportes en el marco de la “Campaña de donación de fondos para insumos y equipamiento hospitalario”. Hasta hoy, los mismos ascienden a $ 3.236.919,05.
Esta iniciativa fue impulsada como consecuencia del Coronavirus (COVID-19), destinándose lo recaudado a la compra de diversos insumos y equipamiento para el Hospital Municipal.
Con dicho importe se han adquirido al momento un respirador neonatal con monitor multiparamétrico y demás elementos para su funcionamiento por un valor de $ 1.638.460; barbijos, antiparras de seguridad por $ 203.084 y alcohol en gel por un importe de $ 17.640.
En tanto, el dinero que aún no fue utilizado será destinado a abonar un segundo respirador, el cual están a la espera de su entrega.
Se recuerda que quien realice un depósito debe enviar un mail [email protected], donde además podrá solicitar el comprobante del aporte.
Si aún no realizó la donación puede hacerlo a través de la Cuenta Corriente en pesos N° 611710078/6. Banco de la Provincia de Buenos Aires. CBU N° 0140375401611701007866/ CUITN° 30-66633952-1.
Hasta el momento se han recibido las siguientes donaciones:
|MONGE SERGIO DANIEL
|$ 1.000,00
|CARRASCO RUBEN
|$ 5.000,00
|FERENCZY LADISLAO
|$ 1.000,00
|GUEVARA JUAN F
|$ 10.000,00
|COOP ELECTRICA LTDA DE SAN CAYETANO
|$ 50.000,00
|CLUB DE PESCA SAN CAYETANO
|$ 50.000,00
|ZUBILLAGA DIEGO
|$ 3.000,00
|ALONSO CLAUDIA
|$ 5.000,00
|JEGER CARLOS FEDERICO
|$ 10.000,00
|GARDEY RAUL BERNARDO
|$ 50.000,00
|LARSEN GUSTAVO y ANDERSEN GRACIELA
|$ 2.600,00
|AZUL INICIOS S.R.L.
|$ 10.000,00
|IOCCO LEONARDO
|$ 3.000,00
|CARNEVALE RUBEN MARCELO y FAMILIA
|$ 5.000,00
|IGLESIA PENTECOSTAL ARGENTINA –
|$ 10.000,00
|PEREZ LUIS GUSTAVO
|$ 10.702,03
|CUESTA WALTER HORACIO
|$ 5.837,47
|ROJAS ELIDA DEL LUJAN
|$ 5.448,30
|ORDOÑEZ OSCAR IVAN
|$ 7.394,13
|MEDICO CARLOS MARIA
|$ 6.032,05
|MARLATS ANTONIO JUAN IGNACIO
|$ 10.702,02
|GARGAGLIONE MIGUEL ANGEL
|$ 19.458,23
|CUESTA MARCOS HORACIO
|$ 3.891,64
|CHIARADIA SEBASTIAN
|$ 9.729,11
|BRUNO JUAN CARLOS
|$ 7.394,13
|SANTOS FABIO DANIEL
|$ 5.837,47
|TRUELSEGAARD JOSE MARTIN
|$ 2.432,28
|STORNINI CAROLINA
|$ 3.891,64
|CINALLI MARCELO OSCAR
|$ 7.783,29
|TESONE PABLO DIEGO
|$ 7.783,29
|HAAG JORGE OSCAR
|$ 7.783,29
|BUUS FABIO CHRISTIAN
|$ 5.837,47
|URLACHER YANINA SOLEDAD
|$ 6.810,38
|MANCINO ANA PAULA
|$ 2.432,28
|ISASMENDI ABEL JOEL
|$ 2.432,28
|DESIDERIO MARIA FLORENCIA
|$ 3.697,06
|PECKER MATIAS GASTON
|$ 8.756,20
|DEVINCENTI JOSE GUILLERMO
|$ 6.810,38
|GONZALEZ LOPEZ LEONARDO DAVID
|$ 5.448,30
|AGUIRRE JOSE MARIA
|$ 5.837,47
|CINALLI LUCIO IVAN
|$ 7.783,29
|BENITEZ AYELEN
|$ 7.783,29
|ETCHEPARE CARLOS MAURICIO
|$ 2.432,28
|DOLADE MARISA DELIA
|$ 2.432,28
|LACOSTE MARCELO JAVIER
|$ 5.448,30
|SAMPAYO LUCIANA
|$ 7.783,29
|ARANA RODRIGO
|$ 4.864,56
|GONZALEZ RICADO RUBEN
|$ 10.702,02
|CAMEJO LUCIA MICAELA
|$ 4.280,81
|GONZALEZ MARCELO JOSE
|$ 10.702,03
|CERCHIARA MARCOS LUIS
|$ 4.864,55
|CAPILLA AGUSTINA
|$ 8.756,20
|SEMINARA JUAN IGNACIO
|$ 2.432,28
|ERIKSEN MELISA BELEN
|$ 5.837,47
|BARBAS ROLLAN YESSICA
|$ 2.432,28
|MARTINEZ JOSE MANUEL
|$ 2.432,28
|COSENTINO DOLORES NORA
|$ 7.783,29
|ARRIBAS NOELY
|$ 7.783,29
|PIETROCOLA IGNACIO
|$ 5.000,00
|GARDEY BERNARDO PABLO
|$ 80.000,00
|ESCALA LUIS MARIA
|$ 2.432,28
|MACIEL CESAR LEONARDO
|$ 10.000,00
|CAPANDEGUI CLAUDIA
|$ 500,00
|CAMPOFREDA MARIANA
|$ 5.000,00
|AGRICOLA FRANKLIN FUENTES S.A.
|$ 15.000,00
|AGUILLON SERGIO JESUS
|$ 5.000,00
|GARDEY PABLO I
|$ 50.000,00
|ALBORNOZ LIS
|$ 5.000,00
|RODRIGUEZ RUBEN C
|$ 5.000,00
|CAMPITELLI VALERIA
|$ 5.000,00
|ACUÑA DIANA A
|$ 5.000,00
|CONTRERAS JAVIER
|$ 500,00
|GAZANEO GUSTAVO
|$ 10.000,00
|PEREZ GUSTAVO E
|$ 2.000,00
|PEON CARLOS GERMAN
|$ 2.580,00
|PECKER DIEGO RICARDO
|$ 5.000,00
|FRANCHONE CARLOS ALBERTO
|$ 5.000,00
|GARCIA JULIAN PABLO
|$ 3.596,60
|ETCHEVERRY JUAN ALBERTO
|$ 4.200,00
|ASOC DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE SAN CAYETANO
|$ 10.000,00
|POULSEN IRMA EDITH
|$ 2.000,00
|FANTASIA JORGE HORACIO y Familia
|$ 100.000,00
|MOLINA MARIANO
|$ 1.500,00
|BOLONIO NICOLAS
|$ 7.500,00
|COLONNA OSVALDO
|$ 5.000,00
|CELUCE EDUARDO CESAR
|$ 5.000,00
|ROGINA JUAN MARIO
|$ 5.000,00
|LOPEZ ALFARO S.
|$ 30.000,00
|FREYRE HECTOR
|$ 80.000,00
|CANNESTRACCI GASTON
|$ 200.000,00
|SIEBER AGROPECUARIA
|$ 30.000,00
|SILVESTRI MARIO
|$ 50.000,00
|FREYRE HECTOR MARIO y FAMILIA
|$ 50.000,00
|JORGENSEN DIEGO
|$ 5.000,00
|OCHANDIO DIEGO
|$ 5.000,00
|ESCALA OSCAR ADRIAN
|$ 30.000,00
|ERIKSEN ALAN M
|$ 30.000,00
|MOLINOS BALATON S.A.
|$ 100.000,00
|STEFANO HORACIO ALBERTO
|$ 40.000,00
|SANSO GUSTAVO
|$ 5.000,00
|HERRERO JUAN PABLO
|$ 1.000,00
|RANALLI LEONARDO
|$ 3.000,00
|NAJAR MARIA DOLORES
|$ 30.000,00
|DEFFERRARI EDMUNDO
|$ 15.000,00
|SANCHEZ JESUS
|$ 1.000,00
|GARGAGLIONE M
|$ 500,00
|FALCON MARIA L
|$ 3.000,00
|DORREGO CESAR D
|$ 5.000,00
|AERO CLUB SAN CAYETANO
|$ 10.000,00
|AGROMOTOR SAN CAYETANO S.R.L.
|$ 30.000,00
|EL HORIZONTE DE ORENSE S.A.
|$ 50.000,00
|SKAARUP MATIAS
|$ 100.000,00
|SCHENCK FEDERICO
|$ 10.000,00
|CORTES GRACIELA RENE
|$ 10.000,00
|ROLLAN PEÑA GABINO
|$ 15.000,00
|BARACCO JUAN FRANCISCO
|$ 15.000,00
|MOLINO HARINERO SAN CAYETANO
|$ 50.000,00
|RAVENNA ALBERTO
|$ 5.000,00
|EGUILEGOR EDUARDO
|$ 30.000,00
|TRENTINI ADALBERTO Y OTROS
|$ 15.000,00
|INTEGRANTES ASOC AUTOMOVILISMO C. A. INDEPENDIENTE
|$ 12.500,00
|KUHLMAN RICARDO Y ALAN
|$ 5.000,00
|COOP AGROPECUARIA LA SEGUNDA LTDA
|$ 25.000,00
|JEGER NATALIA KAREN
|$ 2.000,00
|CONSEJO PROFESIONAL DE CS ECONOMICAS DE NECOCHEA
|$ 10.000,00
|GUTIERREZ EDUARDO
|$ 4.000,00
|FLAMENCO OMAR
|$ 4.000,00
|OSANZ Y CIA S.A.
|$ 150.000,00
|RASMUSSEN OLIVIA
|$ 10.000,00
|OOSTDIJK OSCAR
|$ 15.000,00
|GALLI MARIELA
|$ 1.000,00
|BORRAS HILDA (FM Mix 90.9 Necochea)
|$ 2.440,00
|DEFFERRARI FRANCISCO
|$ 50.000,00
|VILLARRUEL EMANUEL EMILIO
|$ 3.000,00
|IOCCO CARLOS JAVIER
|$ 3.000,00
|ALVAREZ LKUIS G y GORDILLO MARIELA
|$ 2.000,00
|MOYANO MARIANELA
|$ 2.675,50
|URLACHER EDUARDO MARTIN
|$ 10.000,00
|GASPARINI RICARDO HUMBERTO
|$ 30.000,00
|DEFFERRARI JORGE LUIS
|$ 70.000,00
|AMOROSO MARIO RICARDO
|$ 100.000,00
|AGROPECUARIA LOS MOLLES
|$ 15.000,00
|KUHLMAN ELENA
|$ 3.000,00
|SAENZ ROZAS GONZALO MARIA
|$ 20.000,00
|MARTINEZ MIGUEL FABRICIO
|$ 4.000,00
|RACEDO CLARA MARIA
|$ 2.000,00
|EVANGELISTA CARLOS PEDRO
|$ 10.000,00
|FERREYRA MARIO SANTIAGO
|$ 1.500,00
|M.C.M. DISTRIBUIDORA
|$ 2.000,00
|CHIARADIA DIANA
|$ 5.000,00
|SACOMANI MARIA
|$ 5.000,00
|GOMEZ JOSE LUIS
|$ 5.000,00
|MILLARA SUSANA
|$ 5.000,00
|PAZ, JUAN CARLOS
|$ 3.000,00
|COOP AGROPECUARIA LA SEGUNDA LTDA
|$ 25.000,00
|CAMEJO ABEL
|$ 1.000,00
|GARCIA YOLANDA
|$ 20.000,00
|GHAURI AGROPECUARIA S.A.
|$ 20.000,00
|RASMUSSEN ANA
|$ 500,00
|JEGER FLORENCIA ANAHI
|$ 2.000,00
|GALINDO TEDOLDI JORGELINA
|$ 15.000,00
|GARGAGLIONE JULIA
|$ 1.000,00
|VITALI CRISTINA
|$ 2.500,00
|VILLARREAL MARIA EVA
|$ 2.500,00
|RICO HECTOR HUGO
|$ 5.000,00
|MENNA JAVIER ALBERTO
|$ 4.000,00
|PECKER LIDIA
|$ 5.000,00
|COOPERADORA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN CAYETANO
|$ 357.100,00
|PEREZ LUIS GUSTAVO
|$ 10702,03
|CUESTA WALTER HORACIO
|$ 5837,47
|ROJAS ELIDA DEL LUJAN
|$ 5448,3
|ORDOÑEZ OSCAR IVAN
|$ 7394,13
|MEDICO CARLOS MARIA
|$ 6032,05
|MARLATS ANTONIO JUAN IGNACIO
|$ 10702,02
|GARGAGLIONE MIGUEL ANGEL
|$ 19458,23
|CUESTA MARCOS HORACIO
|$ 3891,64
|CHIARADIA SEBASTIAN
|$ 9729,11
|SANTOS FABIO DANIEL
|$ 5837,47
|TRUELSEGAARD JOSE MARTIN
|$ 2432,28
|STORNINI CAROLINA
|$ 3891,64
|CINALLI MARCELO OSCAR
|$ 7783,29
|ESCALA LUIS MARIA
|$ 2432,28
|TESONE PABLO DIEGO
|$ 7783,29
|HAAG JORGE OSCAR
|$ 7783,29
|MOYANO MARIANELA
|$ 2432,28
|BUUS FABIO CHRISTIAN
|$ 5837,47
|URLACHER YANINA SOLEDAD
|$ 6810,38
|MANCINO ANA PAULA
|$ 2432,28
|ISASMENDI JOEL ABEL
|$ 2432,28
|DESIDERIO MARIA FLORENCIA
|$ 3697,06
|PECKER MATIAS GASTON
|$ 8756,2
|DEVINCENTI JOSE GUILLERMO
|$ 6810,38
|GONZALEZ LOPEZ LEONARDO DAVID
|$ 5448,3
|AGUIRRE MARIA JOSE
|$ 5837,47
|PEON CARLOS GERMAN
|$ 2432,28
|CINALLI LUCIO IVAN
|$ 7783,29
|BENITEZ ANYELEN
|$ 7783,29
|ETCHEPARE MAURICIO CARLOS
|$ 2432,28
|DOLADE MARISA DELIA
|$ 2432,28
|LACOSTE MARCELO JAVIER
|$ 5448,3
|SAMPAYO LUCIANA
|$ 7783,29
|ARANA RODRIGO
|$ 4864,56
|GONZALEZ RICARDO RUBEN
|$ 10702,02
|GONZALEZ MARCELO JOSE
|$ 10702,03
|CAMEJO LUCIA MICAELA
|$ 4280,81
|CERCHIARA MARCOS LUIS
|$ 4864,55
|CAPILLA AGUSTINA
|$ 8756,2
|SEMINARA JUAN IGNACIO
|$ 2432,28
|ERIKSEN MELISA BELEN
|$ 5837,47
|BARBAS ROLLAN YESSICA
|$ 2432,28
|MARTINEZ JOSE MANUEL
|$ 2432,28
|COSENTINO DOLORES NORA
|$ 7783,29
|ARRIBAS NOELY
|$ 7783,29