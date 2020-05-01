San Cayetano lleva recaudados  más de 3 millones de pesos en donaciones

1 mayo, 2020 Leido: 0

San Cayetano lleva recaudados  más de 3 millones de pesos en donaciones

En San Cayetano continúan recibiéndose aportes en el marco de la “Campaña de donación de fondos para insumos y equipamiento hospitalario”. Hasta hoy, los mismos ascienden a $ 3.236.919,05.

Esta iniciativa fue impulsada como consecuencia del Coronavirus (COVID-19), destinándose lo recaudado a la compra de diversos insumos y equipamiento para el Hospital Municipal.

Con dicho importe se han adquirido al momento un respirador neonatal con monitor multiparamétrico y demás elementos para su funcionamiento por un valor de $ 1.638.460; barbijos, antiparras de seguridad por $ 203.084 y alcohol en gel por un importe de $ 17.640.

En tanto,  el dinero que aún no fue utilizado será destinado a abonar un segundo respirador, el cual están a la espera de su entrega.

Se recuerda que quien realice un depósito debe enviar un mail [email protected], donde además podrá solicitar el comprobante del aporte.

Si aún no realizó la donación puede hacerlo a través de la Cuenta Corriente en pesos N° 611710078/6. Banco de la Provincia de Buenos Aires. CBU N° 0140375401611701007866/ CUITN° 30-66633952-1.

Hasta el momento se han recibido las siguientes donaciones:

MONGE SERGIO DANIEL  $                           1.000,00
CARRASCO RUBEN  $                           5.000,00
FERENCZY LADISLAO  $                           1.000,00
GUEVARA JUAN F  $                         10.000,00
COOP ELECTRICA LTDA DE SAN CAYETANO  $                         50.000,00
CLUB DE PESCA SAN CAYETANO  $                         50.000,00
ZUBILLAGA DIEGO  $                           3.000,00
ALONSO CLAUDIA  $                           5.000,00
JEGER CARLOS FEDERICO  $                         10.000,00
GARDEY RAUL BERNARDO  $                         50.000,00
LARSEN GUSTAVO y ANDERSEN GRACIELA  $                           2.600,00
AZUL INICIOS S.R.L.  $                         10.000,00
IOCCO LEONARDO  $                           3.000,00
CARNEVALE RUBEN MARCELO y FAMILIA  $                           5.000,00
IGLESIA PENTECOSTAL ARGENTINA –  $                         10.000,00
PEREZ LUIS GUSTAVO  $                         10.702,03
CUESTA WALTER HORACIO  $                           5.837,47
ROJAS ELIDA DEL LUJAN  $                           5.448,30
ORDOÑEZ OSCAR IVAN  $                           7.394,13
MEDICO CARLOS MARIA  $                           6.032,05
MARLATS ANTONIO JUAN IGNACIO  $                         10.702,02
GARGAGLIONE MIGUEL ANGEL  $                         19.458,23
CUESTA MARCOS HORACIO  $                           3.891,64
CHIARADIA SEBASTIAN  $                           9.729,11
BRUNO JUAN CARLOS  $                           7.394,13
SANTOS FABIO DANIEL  $                           5.837,47
TRUELSEGAARD JOSE MARTIN  $                           2.432,28
STORNINI CAROLINA  $                           3.891,64
CINALLI MARCELO OSCAR  $                           7.783,29
TESONE PABLO DIEGO  $                           7.783,29
HAAG JORGE OSCAR  $                           7.783,29
BUUS FABIO CHRISTIAN  $                           5.837,47
URLACHER YANINA SOLEDAD  $                           6.810,38
MANCINO ANA PAULA  $                           2.432,28
ISASMENDI ABEL JOEL  $                           2.432,28
DESIDERIO MARIA FLORENCIA  $                           3.697,06
PECKER MATIAS GASTON  $                           8.756,20
DEVINCENTI JOSE GUILLERMO  $                           6.810,38
GONZALEZ LOPEZ LEONARDO DAVID  $                           5.448,30
AGUIRRE JOSE MARIA  $                           5.837,47
CINALLI LUCIO IVAN  $                           7.783,29
BENITEZ AYELEN  $                           7.783,29
ETCHEPARE CARLOS MAURICIO  $                           2.432,28
DOLADE MARISA DELIA  $                           2.432,28
LACOSTE MARCELO JAVIER  $                           5.448,30
SAMPAYO LUCIANA  $                           7.783,29
ARANA RODRIGO  $                           4.864,56
GONZALEZ RICADO RUBEN  $                         10.702,02
CAMEJO LUCIA MICAELA  $                           4.280,81
GONZALEZ MARCELO JOSE  $                         10.702,03
CERCHIARA MARCOS LUIS  $                           4.864,55
CAPILLA AGUSTINA  $                           8.756,20
SEMINARA JUAN IGNACIO  $                           2.432,28
ERIKSEN MELISA BELEN  $                           5.837,47
BARBAS ROLLAN YESSICA  $                           2.432,28
MARTINEZ JOSE MANUEL  $                           2.432,28
COSENTINO DOLORES NORA  $                           7.783,29
ARRIBAS NOELY  $                           7.783,29
PIETROCOLA IGNACIO  $                           5.000,00
GARDEY BERNARDO PABLO  $                         80.000,00
ESCALA LUIS MARIA  $                           2.432,28
MACIEL CESAR LEONARDO  $                         10.000,00
CAPANDEGUI CLAUDIA  $                              500,00
CAMPOFREDA MARIANA  $                           5.000,00
AGRICOLA FRANKLIN FUENTES S.A.  $                         15.000,00
AGUILLON SERGIO JESUS  $                           5.000,00
GARDEY PABLO I  $                         50.000,00
ALBORNOZ LIS  $                           5.000,00
RODRIGUEZ RUBEN C  $                           5.000,00
CAMPITELLI VALERIA  $                           5.000,00
ACUÑA DIANA A  $                           5.000,00
CONTRERAS JAVIER  $                              500,00
GAZANEO GUSTAVO  $                         10.000,00
PEREZ GUSTAVO E  $                           2.000,00
PEON CARLOS GERMAN  $                           2.580,00
PECKER DIEGO RICARDO  $                           5.000,00
FRANCHONE CARLOS ALBERTO  $                           5.000,00
GARCIA JULIAN PABLO  $                           3.596,60
ETCHEVERRY JUAN ALBERTO  $                           4.200,00
ASOC DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE SAN CAYETANO  $                         10.000,00
POULSEN IRMA EDITH  $                           2.000,00
FANTASIA JORGE HORACIO y Familia  $                       100.000,00
MOLINA MARIANO  $                           1.500,00
BOLONIO NICOLAS  $                           7.500,00
COLONNA OSVALDO  $                           5.000,00
CELUCE EDUARDO CESAR  $                           5.000,00
ROGINA JUAN MARIO  $                           5.000,00
LOPEZ ALFARO S.  $                         30.000,00
FREYRE HECTOR  $                         80.000,00
CANNESTRACCI GASTON  $                       200.000,00
SIEBER AGROPECUARIA  $                         30.000,00
SILVESTRI MARIO  $                         50.000,00
FREYRE HECTOR MARIO y FAMILIA  $                         50.000,00
JORGENSEN DIEGO  $                           5.000,00
OCHANDIO DIEGO  $                           5.000,00
ESCALA OSCAR ADRIAN  $                         30.000,00
ERIKSEN ALAN M  $                         30.000,00
MOLINOS BALATON S.A.  $                       100.000,00
STEFANO HORACIO ALBERTO  $                         40.000,00
SANSO GUSTAVO  $                           5.000,00
HERRERO JUAN PABLO  $                           1.000,00
RANALLI LEONARDO  $                           3.000,00
NAJAR MARIA DOLORES  $                         30.000,00
DEFFERRARI EDMUNDO  $                         15.000,00
SANCHEZ JESUS  $                           1.000,00
GARGAGLIONE M  $                              500,00
FALCON MARIA L  $                           3.000,00
DORREGO CESAR D  $                           5.000,00
AERO CLUB SAN CAYETANO  $                         10.000,00
AGROMOTOR SAN CAYETANO S.R.L.  $                         30.000,00
EL HORIZONTE DE ORENSE S.A.  $                         50.000,00
SKAARUP MATIAS  $                       100.000,00
SCHENCK FEDERICO  $                         10.000,00
CORTES GRACIELA RENE  $                         10.000,00
ROLLAN PEÑA GABINO  $                         15.000,00
BARACCO JUAN FRANCISCO  $                         15.000,00
MOLINO HARINERO SAN CAYETANO  $                         50.000,00
RAVENNA ALBERTO  $                           5.000,00
EGUILEGOR EDUARDO  $                         30.000,00
TRENTINI ADALBERTO Y OTROS  $                         15.000,00
INTEGRANTES ASOC AUTOMOVILISMO C. A. INDEPENDIENTE  $                         12.500,00
KUHLMAN RICARDO Y ALAN  $                           5.000,00
COOP AGROPECUARIA LA SEGUNDA LTDA  $                         25.000,00
JEGER NATALIA KAREN  $                           2.000,00
CONSEJO PROFESIONAL DE CS ECONOMICAS DE NECOCHEA  $                         10.000,00
GUTIERREZ EDUARDO  $                           4.000,00
FLAMENCO OMAR  $                           4.000,00
OSANZ Y CIA S.A.  $                       150.000,00
RASMUSSEN OLIVIA  $                         10.000,00
OOSTDIJK OSCAR  $                         15.000,00
GALLI MARIELA  $                           1.000,00
BORRAS HILDA (FM Mix 90.9 Necochea)  $                           2.440,00
DEFFERRARI FRANCISCO  $                         50.000,00
VILLARRUEL EMANUEL EMILIO  $                           3.000,00
IOCCO CARLOS JAVIER  $                           3.000,00
ALVAREZ LKUIS G y GORDILLO MARIELA  $                           2.000,00
MOYANO MARIANELA  $                           2.675,50
URLACHER EDUARDO MARTIN  $                         10.000,00
GASPARINI RICARDO HUMBERTO  $                         30.000,00
DEFFERRARI JORGE LUIS  $                         70.000,00
AMOROSO MARIO RICARDO  $                       100.000,00
AGROPECUARIA LOS MOLLES  $                         15.000,00
KUHLMAN ELENA  $                           3.000,00
SAENZ ROZAS GONZALO MARIA  $                         20.000,00
MARTINEZ MIGUEL FABRICIO  $                           4.000,00
RACEDO CLARA MARIA  $                           2.000,00
EVANGELISTA CARLOS PEDRO  $                         10.000,00
FERREYRA MARIO SANTIAGO  $                           1.500,00
M.C.M. DISTRIBUIDORA  $                           2.000,00
CHIARADIA DIANA  $                           5.000,00
SACOMANI MARIA  $                           5.000,00
GOMEZ JOSE LUIS  $                           5.000,00
MILLARA SUSANA  $                           5.000,00
PAZ, JUAN CARLOS  $                           3.000,00
COOP AGROPECUARIA LA SEGUNDA LTDA  $                         25.000,00
CAMEJO ABEL  $                           1.000,00
GARCIA YOLANDA  $                         20.000,00
GHAURI AGROPECUARIA S.A.  $                         20.000,00
RASMUSSEN ANA  $                              500,00
JEGER FLORENCIA ANAHI  $                           2.000,00
GALINDO TEDOLDI JORGELINA  $                         15.000,00
GARGAGLIONE JULIA  $                           1.000,00
VITALI CRISTINA  $                           2.500,00
VILLARREAL MARIA EVA  $                           2.500,00
RICO HECTOR HUGO  $                           5.000,00
MENNA JAVIER ALBERTO  $                           4.000,00
PECKER LIDIA  $                           5.000,00
COOPERADORA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN CAYETANO  $                       357.100,00
PEREZ LUIS GUSTAVO $                          10702,03
CUESTA WALTER HORACIO $                            5837,47
ROJAS ELIDA DEL LUJAN $                              5448,3
ORDOÑEZ OSCAR IVAN $                            7394,13
MEDICO CARLOS MARIA $                            6032,05
MARLATS ANTONIO JUAN IGNACIO $                          10702,02
GARGAGLIONE MIGUEL ANGEL $                          19458,23
CUESTA MARCOS HORACIO $                            3891,64
CHIARADIA SEBASTIAN $                            9729,11
SANTOS FABIO DANIEL $                            5837,47
TRUELSEGAARD JOSE MARTIN $                            2432,28
STORNINI CAROLINA $                            3891,64
CINALLI MARCELO OSCAR $                            7783,29
ESCALA LUIS MARIA $                            2432,28
TESONE PABLO DIEGO $                            7783,29
HAAG JORGE OSCAR $                            7783,29
MOYANO MARIANELA $                            2432,28
BUUS FABIO CHRISTIAN $                            5837,47
URLACHER YANINA SOLEDAD $                            6810,38
MANCINO ANA PAULA $                            2432,28
ISASMENDI JOEL ABEL $                            2432,28
DESIDERIO MARIA FLORENCIA $                            3697,06
PECKER MATIAS GASTON $                              8756,2
DEVINCENTI JOSE GUILLERMO $                            6810,38
GONZALEZ LOPEZ LEONARDO DAVID $                              5448,3
AGUIRRE MARIA JOSE $                            5837,47
PEON CARLOS GERMAN $                            2432,28
CINALLI LUCIO IVAN $                            7783,29
BENITEZ ANYELEN $                            7783,29
ETCHEPARE MAURICIO CARLOS $                             2432,28
DOLADE MARISA DELIA $                            2432,28
LACOSTE MARCELO JAVIER $                              5448,3
SAMPAYO LUCIANA $                            7783,29
ARANA RODRIGO $                            4864,56
GONZALEZ RICARDO RUBEN $                          10702,02
GONZALEZ MARCELO JOSE $                          10702,03
CAMEJO LUCIA MICAELA $                            4280,81
CERCHIARA MARCOS LUIS $                            4864,55
CAPILLA AGUSTINA $                              8756,2
SEMINARA JUAN IGNACIO $                            2432,28
ERIKSEN MELISA BELEN $                            5837,47
BARBAS ROLLAN YESSICA $                            2432,28
MARTINEZ JOSE MANUEL $                            2432,28
COSENTINO DOLORES NORA $                            7783,29
ARRIBAS NOELY $                            7783,29

 

 

San Cayetano lleva recaudados  más de 3 millones de pesos en donaciones