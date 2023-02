San Cayetano: Los festejos de Carnaval comenzaron en el Balneario

21 febrero, 2023

Desde hace un par de años, en San Cayetano el carnaval comienza a festejarse en el Balneario. Y este 2023 no fue la excepción; con murgas, carroza y música el domingo último vecinos y turistas vivieron una noche diferente.

Partiendo de la Colonia de Vacaciones, la caravana fue recorriendo las calles de la villa. El lema de este carnaval fue “Medio Ambiente” y se vio reflejado en la producción que realizaron los Papelnonos y los Viejos Activos y Divertidos (talleres que se dictan en el Espacio Cultural), en un trabajo continuo y desde inicios de enero, al poner en práctica las tres R (reducir, reciclar, reutilizar) y construir la carroza con material de desecho o descarte.

Detrás, la murga local “Mira mis guantes” y “Hoy bailaré” de Necochea con alegría y color fueron contagiando al público que se fue sumando y formando parte de la celebración.

Al llegar al predio de la cantina, con los patios de comida ya trabajando, un centenar de veraneantes esperaban la llegada de la caravana. Presentación de los protagonistas de la misma, baile y batucada de la murga fueron la antesala de una noche “movidita”.

Con la banda de cumbia pop “Bien arriba” sonando sobre el escenario no hubo nadie que no se moviera. Y por si fuera poco, llegó DJ Manu Villarruel para cerrar una verdadera fiesta.

Exitosamente pasó por el balneario el Carnaval del mar, la antesala de los festejos que continuarán el sábado 4 de marzo en el Paseo Frente de Vías

