San Cayetano: Los Halcones realizarán actividades de Futsal

13 octubre, 2021

Cumpliendo con sus entrenamientos, realizando prueba de jugadores y disputando partidos de exhibición, la semana venidera visitará nuestra ciudad el seleccionado argentino de Futsal con Síndrome de Down, Los Halcones.

De acuerdo a lo planificado, el martes 19 a las 9:30 horas será el primer entrenamiento del representativo nacional en el Polideportivo “José Luis Suárez” del Campo Municipal de Deportes. Allí mismo, a las 15:00 horas se realizará una prueba de jugadores de la región, culminando la jornada con un segundo entrenamiento.

El miércoles 20, a partir de las 19:30 horas, en un evento donde la inclusión será el protagonista absoluto, se invita a toda la población a presenciar los 3 partidos de exhibición que realizarán Los Halcones con las Escuelitas de Sportivo e Independiente, luego con las categorías femeninas sub 14 y sub 17 de los clubes mencionados, y finalmente con el equipo de Futsal sub 16 del CEF Nº 21, clasificado a las finales de los Juegos Bonaerenses.

La visita a San Cayetano del seleccionado nacional perteneciente a FADDIM y cuyo coordinador general es Gustavo Caik, finalizará con un entrenamiento el día jueves 21 a las 9:30 horas.

