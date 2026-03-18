San Cayetano: mantenimiento de cámaras de seguridad

18 marzo, 2026 0

Con el propósito de asegurar el correcto funcionamiento de los dispositivos de vigilancia, desde el Municipio de San Cayetano informaron que “personal de la empresa Viginet-ip realizó tareas de reparación y mantenimiento en el sistema, tanto en la planta urbana como en accesos y localidades del Distrito”.

Entre los trabajos ejecutados se destacaron el reemplazo, programación y calibración de cámara domo ubicado en cercanías a la torre tanque de agua; reparaciones de punto cámara en acceso a Defferrari, Balneario, cementerio, calle Sarmiento, Av. Independencia y P.N.Cabrera; reemplazo de cámara en Espacio Cultural; reemplazo de acrílicos en varios puntos y mantenimiento general en el server del Centro de Monitoreo.

Además de estos trabajos puntuales para los cuales se invirtió más de 14 millones de pesos, un proveedor local realiza mantenimiento periódico de todo el sistema de vigilancia.

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