San Cayetano: Mejoras en la Pista de Atletismo

27 mayo, 2026 12

En los últimos días, sin impedir su utilización por parte de deportistas y vecinos que allí realizan actividad física, se concretaron mejoras en la pista de atletismo “Walter Zaconteguy”, ubicada en el Campo Municipal de Deportes, en San Cayetano.

Allí se niveló el terreno en pista y áreas de lanzamiento, se rellenaron con arena los cajones de salto en largo y se acondicionó un espacio para colocar una corredera de jabalina y salto con garrocha.

Además, a efectos de optimizar el ingreso a la pista de vehículos de emergencia y también para preservar una zona muy utilizada como lo es la largada y llegada, se cambió de lugar el portón principal.

Asimismo, se acomodó el bebedero que se encuentra dentro de la pista, previéndose la colocación de otros en distintos sectores del predio. Actualmente se están pintando los postes del alambre perimetral.

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