San Cayetano: municipales recibirán un aporte no remunerativo de $200.000 (audio)

8 noviembre, 2025 12

En el marco del Día del Trabajador Municipal, el intendente interino de San Cayetano, Alejo Christiansen, anunció el aporte no remunerativo para los agentes de $200.000. El mismo será depositado el viernes 14 de noviembre. Implica un desembolso de más de $66.000.000.

“Es una medida paliativa que realiza el municipio, con gran esfuerzo en un momento económico complejo”, subrayó al tiempo que saludo a los trabajadores.

En diálogo con LU 24, explicó que en esta bonificación no están incluidos los cargos políticos (concejales y funcionarios), como tampoco los agentes que superen un sueldo neto de $2.000.000. Asimismo, indicó que será proporcional a la carga horaria asignada a cada empleado.

“Continuamos con el compromiso asumido por el intendente Miguel Gargaglione, de esforzarnos para cuidar a cada empleado municipal”, remarcó Christiansen.

En tanto, sobre cómo se finaliza el año en materia económica, explicó que “venimos bien, con un presupuesto ajustado, no vamos a cerrar con un gran superávit, pero igualaremos lo proyectado con lo ejecutado porque el objetivo es siempre mantener servicios de calidad”.

Por otra parte, destacó la adquisición del equipo de rayos x digital para el Hospital a través del contrato con Provincia Leasing.

Finalmente, Christiansen confirmó que el jefe comunal Miguel Ángel Gargaglione evoluciona favorablemente tras una intervención quirúrgica. “Viene mejorando muy bien, ya se encuentra en San Cayetano, recuperándose con todos los recaudos pertinentes”, concluyó.

Volver