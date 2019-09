San Cayetano municipio saludable: menos sal, más vida

San Cayetano sigue sumando acciones para adquirir la membresía de Municipio Saludable, una estrategia de promoción que pretende que los ciudadanos como actores sociales, identifiquen sus necesidades y prioricen las actividades encaminadas para mejorar su bienestar y su calidad de vida.

En ese sentido, desde la Secretaría de Salud se promueven acciones para concientizar a la población sobre hábitos y estilo de vida saludable. Una de ellas fue acordar con las panaderías locales para que la elaboración de sus productos (especialmente el pan) se concrete con menos porcentaje de sal al que están acostumbrados a fabricar.



Aquellas firmas que se adhieran al programa “Menos sal, más vida”, disminuyendo un 25 % de sal en la elaboración del pan, serán identificadas por el municipio con una oblea adhesiva.

El consumo excesivo de sal es el principal factor de riesgo de hipertensión en la población. La hipertensión constituye la principal causa de muerte prematura y la segunda de discapacidad por enfermedades no transmisibles como el infarto, los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades renales.

La población de la región de América Latina consume mucha más sal que los 5 gr diarios recomendados por la OMS. En Argentina, según datos del Ministerio de Salud de la Nación, el consumo por persona ronda los 12 gr diarios.

La mayoría del sodio que se consume habitualmente proviene de los alimentos procesados o industrializados, donde los consumidores no tienen participación ni conocimiento sobre la cantidad de sal agregada. En nuestro país se calcula que entre el 65% y el 70% de la sal que se consume proviene de dichos alimentos.

En este contexto, para disminuir el consumo de sal en la población no alcanza con promover cambios a nivel individual sino que son necesarias políticas de salud pública que promuevan el acceso igualitario a alimentos saludables y limiten el contenido de sodio de los alimentos procesados.