San Cayetano: Newcom y boxeo protagonistas de la agenda regional

27 abril, 2026 4

Desde la energía de los adultos en el Newcom hasta la adrenalina del ring, los sancayetanenses fueron protagonistas en encuentro regionales. Una muestra del compromiso del municipio con el fomento del deporte para todas las edades.

Organizada por Irigoyen Boxing, asistentes a la Escuela Municipal de box participaron de la velada desarrollada en el Club Deportivo Independencia de Gonzales Cháves. Preparándose para sus debuts arriba de un ring, Luciano Noordermeer, Juan Laborde, Tiziano Andersen, Santiago Carrizo, Keila Haedo, Geraldine Andersen y Simón Gómez formaron parte de interesantes exhibiciones con púgiles de la región.

Los días y horarios de la Escuela Municipal de San Cayetano para quienes quieran sumarse a la práctica de box:

Mayores: miércoles y viernes a las 20 horas.

Competitivo: martes y jueves a las 20 horas.

Juveniles: lunes, miércoles y viernes 18:30 horas.

Infantiles: martes y jueves: 19 horas.

Por otro lado, una delegación de adultos asistió a un encuentro de Newcom en el Club Recreativo Claromecó. Allí, además de competir con pares de aquella localidad, compartieron un momento social finalizado el evento.

Las clases de Newcom se desarrollan en el Gimnasio Polideportivo Municipal los martes y jueves de 16:15 a 17:30 horas; y los viernes de 14:15 a 15:30 horas. Pueden asistir vecinos mayores de 40 años.

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