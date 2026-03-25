San Cayetano: nueva administradora en el Geriátrico Municipal

25 marzo, 2026 0

Este miércoles, el Intendente Miguel Gargaglione presentó, ante el personal del Geriátrico Municipal, a la nueva Administradora de la institución. En ese sentido, a partir del día de la fecha Lorena Gallego es la responsable de la administración del Geriátrico, reemplazando a Patricia Thomassen quien renunció por motivos particulares.

Agradeciendo el desempeño de Patricia, el Intendente saludó a Lorena Gallego con el deseo de continuar trabajando en equipo, con compromiso y vocación. Asimismo, valoró “el enorme trabajo que realizan (el personal municipal) porque los abuelos no solo necesitan cuidados sino también afectos, y ustedes están ahí, escuchando sus necesidades, todo por los residentes del Geriátrico”.

Dispuesta a enfrentar este nuevo desafío, la flamante Administradora agradeció la confianza depositada en su persona.

Por el momento, el cargo de Jefa de Enfermeras que ocupaba Gallego queda bajo la responsabilidad de la Secretaria de Salud, Daniela Skaarup.

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