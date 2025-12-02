San Cayetano: Nueva bonificación de $ 200.000 para agentes municipales

El Intendente interino de San Cayetano, Alejo Christiansen, anunció esta mañana una nueva bonificación no remunerativa para los agentes municipales. En un momento económico complejo, el Municipio realiza un gran esfuerzo para paliar la situación.

Esta bonificación de $200.000 estará acreditada el viernes 12 de diciembre del corriente año. Quedan excluidos del cobro los cargos políticos, (concejales y funcionarios), y los agentes que superen un sueldo neto de $2.000.000.

“Continuamos con el compromiso asumido por el Intendente Miguel Gargaglione, de esforzarnos para cuidar a cada empleado municipal”, dijeron.

