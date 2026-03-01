San Cayetano: nuevo horario de guardavidas para marzo

1 marzo, 2026 0

A partir del lunes 2 de marzo el servicio de guardavidas en el Balneario San Cayetano modificará su horario.

En ese sentido, con cobertura hasta el 5 de abril en el puesto ubicado frente a la bajada principal, el operativo de seguridad se brindará de 10:00 a 19:00. De lunes a jueves habrá 4 guardavidas, en tanto que los viernes, sábado y domingo se ampliará a 7.

En “Aguas del Pinar”, cuyo cierre se prevé para el 15 de marzo, un guardavidas estará de lunes a viernes, en tanto que los fines de semana se sumará un segundo integrante. El horario del complejo se mantiene de 11:00 a 20:00.

