San Cayetano: Pago no remunerativo para empleados municipales

11 agosto, 2025 0

Este lunes, el Intendente de San Cayetano Miguel Gargaglione anunció una buena noticia para los agentes municipales.

Luego de haber realizado un análisis económico del Municipio en base a la coparticipación que ha tenido una estabilización, y a un recupero de $ 27.000.000, correspondiente a la obra de gas finalizada en Villa Trave, se ha tomado la decisión de realizar un aporte un no remunerativo para los agentes municipales de $ 100.000 lo que significa una inversión de $ 34.000.000.

Es de destacar que no están incluidos los cargos políticos, (concejales y funcionarios) y el mismo estará depositado en la cuenta sueldo de cada empleado a partir de este jueves.

De esta manera se reitera un formato implementado años anteriores, con un aporte extraordinario que compensa el incremento de la tarifa de los servicios, propio en esta época del año.

