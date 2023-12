San Cayetano: Paula Rizzi es la deportista destacada del año

30 diciembre, 2023

Por sus logros en atletismo, la joven que representa a la escuela municipal de San Cayetano fue elegida como la deportista del año. Durante el 2023 Paula se coronó campeona de los Juegos Nacionales Evita en lanzamiento de disco, lo que le posibilitó además competir en el Campeonato Nacional en Santa Fé, integrando el equipo de la Federación Atlética de la Provincia de Buenos Aires. También fue medalla de bronce en el campeonato provincial U16 mejorando su marca personal, y subcampeona de la Copa Buenos Aires, torneo disputado en Azul.

Previo al inicio de la premiación, el Intendente Miguel Gargaglione destacó esta jornada de fiesta donde “si bien se premia a los que han sobresalido este año en sus disciplinas, es un día para celebrar la práctica del deporte que tan bien nos hace como comunidad. El Municipio en su política pública seguirá trabajando en conjunto con todas las instituciones para el bien de todos”.

Durante la ceremonia, organizada en forma conjunta por el Municipio y Coop TV, se premiaron a los mejores deportistas de cada disciplina, la trayectoria y se entregaron menciones especiales.

Los ganadores de cada una de las ternas fueron:

ARTES MARCIALES: Ángel Benavidez

ATLETISMO ESPECIAL: Licina Parrachini

HOCKEY MENORES: Rodrigo Zunzunegui

BEACH VOLEY: Delfina Carriquiry

PADEL: Susana Millara

TEJO: Irma Chioli

FÚTBOL FEMENINO: Antonella Collini

PATÍN: Lucía Garello

BASQUET 3X3: Adán Escala

BASQUET MENORES MASCULINO: Santino Oronó

DEPORTES PARA ADULTOS MAYORES: Marta Kaín

HANDBALL: Malena Roque Suárez

FÚTBOL INFANTIL: Francisco Igoldi

MOTOCICLISMO: Liam Skaarup

BASQUET MENORES FEMENINO: Rebeca Falcón

HOCKEY MAYORES: Patricia Garmendia

KARTING: Damián Cano

FÚTBOL SENIOR: Iván Smoulenar

PELOTA PALETA MAYORES: Nahuel Amado

BÁSQUET PRIMERA: Rodrigo Sarasola

CESTOBALL: Florencia González

FÚTBOL 5 FEMENINO: Francisca Sanso

FÚTBOL TENIS: Morena Ogallar Fonte

BOXEO: Juan Gabriel Mico Pedersen

GIMNASIA DEPORTIVA: Sol Sáenz Valiente

ATLETISMO MAYORES: Romina García

CICLISMO: Manuel Meléndez

BOWLING: Eduardo Nor

FÚTBOL INFERIORES: Iñaki Iparraguirre

NATACIÓN: Diego Ochandio

TENIS MENORES: Diogo Peñalba

ATLETISMO MENORES: Paula Rizzi

PESCA: Diego Altuna

PRUEBAS COMBINADAS: Walter Martínez

FUTSAL: Jerónimo Fernández

VOLEY FEMENINO: Emma Capelli

TENIS MAYORES: Rodrigo Arana

CINCO QUILLAS: Ramón Harriague

FÚTBOL AMATEUR: Joel Smoulenar

FISICOCULTURISMO: Juan Segundo Somoza

FÚTBOL PLAYA: Jerónimo Fernández

BASQUET MAYORES FEMENINO: Romina Cañas

VOLEY MASCULINO: Bautista Barbas

AUTOMOVILISMO NACIONAL: Claudio Bazterrica

AUTOMOVILISMO ZONAL: Darío D’achille

PELOTA PALETA MENORES: Astor Smoulenar

FÚTBOL PRIMERA: Daniel Azurmendi

El Premio “Quorum Propio” a la trayectoria deportiva fue para Darío “Ruso” Aranguren, referente del fútbol sancayentanense. El arquero local fue campeón en 5 oportunidades (lo consiguió tanto en Sportivo como en Independiente); jugó 5 torneos Regionales, e integró el plantel de Huracán de Tres Arroyos en el Nacional B.

El Premio especial le correspondió al Fútbol de Primera División del Club Independiente por consagrase Campeón Regional Amateur de la zona Pampeana Sur.

Las menciones especiales fueron para: Club Sportivo San Cayetano en su 95° aniversario; “Electromatías” campeón del Torneo Clausura y del año en la Liga Amateur de Fútbol; palomar “Los Mellizos” de Rubén Carrozzi y Diego Isasmendi; “Las Dinos” (maxi básquet femenino) campeonas invictas de la asociación Necochea de básquet; Sofía Martínez por consagrase campeona provincial en su categoría en triatlón; Gregorio Martínez Amado subcampeón nacional U15 con Bahiense Básquet; el equipo de Voley Femenino sub 16 campeón de la Copa de la Liga Necochea; Sheila Repetto y Berenice Aguillón campeonas anuales con Aldosivi en la Liga marplatense de Fútbol en categoría sub 14 y sub 16 respectivamente; Fútbol senior CAI campeón del Torneo clausura y del año en la zona Mar y Sierras; y para las futbolistas Morena Kristensen, Francisca Sanso, Albertina Mico campeonas de la Sur Cup integrando el equipo de Villa Días Velez en categoría sub 16.

