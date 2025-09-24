San Cayetano: Pintan el cielorraso del hospital

Con el objetivo de mejorar la estética y las condiciones de higiene del ambiente, se está renovando la pintura de los cielorrasos en los pasillos del Hospital Municipal de San Cayetano.

La pintura fue adquirida por el Municipio meses atrás ($ 946.900), garantizando la calidad y adecuado suministro de materiales.

La mano de obra es financiada por la Cooperadora del Hospital, permitiendo la realización de la obra sin afectar los recursos institucionales destinados a la salud. El monto es de $ 6.170.000 recaudados con el bono contribución y donaciones de particulares.

