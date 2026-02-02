San Cayetano: por obras cambia el acceso a la Guardia del Hospital

Debido al recambio de la puerta de acceso a la Guardia del Hospital Municipal de San Cayetano la Municipalidad informó que durante la presente semana el ingreso a dicho sector se realiza por calle 9 de julio (Administración) de 7:00 a 22:00 horas, y el por el shockroom, de 22:00 a 7:00.

Personal del Hospital estará atento para acompañar o guiar a los vecinos para acceder a la Guardia.

Coordinado por la Secretaría Técnica, se iniciaron los trabajos para cambiar la puerta de acceso a la Guardia; allí se instalará una abertura de las mismas dimensiones a la anterior, de aluminio, modelo A 30 con cerradura electrónica a distancia.

Recordemos que ante cualquier emergencia pueden comunicarse llamando al 107 o a los números 441070 – 441502 – 471502 – 471070.

