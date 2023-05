San Cayetano: Por unanimidad se aprobó la Rendición de Cuentas 2022

En la quinta sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano llevada a cabo el miércoles 3 de mayo, a través de la Resolución Nº 8/2023, fue aprobada la Rendición de Cuentas, Memoria y Balance Financiero del Ejercicio Fiscal año 2022, y la Compensación de Partidas, elevadas por el Departamento Ejecutivo.

Previo a ello, el secretario de Hacienda, Manuel Martínez, y el contador municipal, Sebastián Chiaradía, asistieron al recinto con el objeto de dar las explicaciones técnicas y evacuar las dudas que surgieron de los concejales después de examinar los comprobantes de la Rendición de Cuentas.

Solicitada la palabra el concejal de la UCR Ignacio Seminara dijo que “cuando tratamos el presupuesto se había estimado un Cálculo de Recursos por $ 1.498.623.126 en el cual hubo una ampliación en la recaudación por $ 594.915.360,39, lo que terminó siendo un recurso percibido para el Ejercicio 2022 de $ 2.093.538.486,39”, explicando luego que la proporción de estos recursos municipales es un 64% corresponden a recursos coparticipables y un 36 % a recursos ordinarios propios o recaudación de la Municipalidad, oportunidad en que el Concejal resaltó el buen cumplimiento de los vecinos en relación a pago de tasas y tributos.

En el mismo tenor, Seminara destacó el pago en tiempo y forma tanto a proveedores como a agentes municipales, en un contexto inflacionario complicado.

Luego de detallar las obras concretadas durante el año en cuestión, el edil de la UCR resaltó la transparencias de cada acto de gobierno, “han transcurrido 15 años de la actual gestión; algunos dirán que no hay que reconocer la honestidad y transparencia porque es el deber, pero en esta sociedad en la que vivimos y en la cual vemos tantos hechos de corrupción o malversación de fondos públicos, debemos hacerlo y que esté latente en el pensamiento de nuestros vecinos”, afirmó.

Por su parte, la concejal del Frente de Todos Marianela Moyano señaló que “técnicamente no tenemos nada para decir, nuestras diferencias son más que nada políticas”.

No habiéndose encontrado observaciones de fondo, ni objeciones reglamentarias fue aprobada por unanimidad la Rendición de Cuentas, Memoria y Balance Financiero del Ejercicio Fiscal año 2022.

Conocida la aprobación, el intendente Miguel Gargaglione felicita a los agentes municipales que cumplen con su función administrativa de manera eficiente, ordenada y transparente.

