San Cayetano: Por unanimidad se aprobó la rendición de cuentas 2023

31 mayo, 2024

En la sexta sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano, fue aprobada por unanimidad la Rendición de Cuentas, Memoria y Balance Financiero del Ejercicio Fiscal año 2023, y la Compensación de Partidas, elevadas por el Departamento Ejecutivo.

Previo a ello la Secretaria de Gobierno y Hacienda, Melisa Eriksen y el Contador Municipal, Sebastián Chiaradía, asistieron al recinto con el objeto de dar las explicaciones técnicas y evacuar las dudas que surgieron de los concejales después de examinar los comprobantes de la Rendición de Cuentas.

Previo a las argumentaciones referidas al tema, el concejal de la UCR Alejo Christiansen aclaró que “la Rendición de Cuentas del año 2022 no tuvo ninguna objeción desde el Honorable Tribunal de Cuentas, lo cual hace a la transparencia que caracteriza a este Municipio”.

Hablando estrictamente sobre el presupuesto 2023, aprobado a finales del 2022, el presidente del bloque afirmó que “era por un total de gastos de tres mil veintinueve millones seiscientos mil pesos, los cuales se dividían 75% en ingresos coparticipables por provincia y un 25% de gastos de recursos propios. Para esto, siempre hay que agradecer desde este Honorable Cuerpo, a todos aquellos vecinos que día a día pagan sus impuestos de origen municipal para el buen funcionamiento de los diferentes servicios que se brindan”.

Desglosando el mismo, Christiansen señaló que los gastos operativos rondaron el 24,61 %; las transferencias un 7,60%; lo que equivale a las deudas y pasivos fueron de 3,15 % y las inversiones 13,53 %, enumerando allí las obras realizadas durante el año.

“Uno a veces, lamentablemente, se sorprende cuando un Municipio maneja bien los recursos, y la verdad que no tendría que ser una sorpresa, es una obligación. Esta gestión ya lleva 16 años, encabezada por nuestro señor Intendente Miguel Gargaglione y la verdad que ha dado un salto de calidad a todo el distrito y no hay que sorprenderse por el buen uso de los fondos públicos. Éstos no son ni del señor Intendente ni de ningún secretario de turno, ni de quienes estén ejerciendo algún cargo público de funcionario, es un ingreso, es de todos los vecinos. Entonces, hay que administrar de la mejor manera, de la manera más eficiente y eficaz los recursos municipales.” afirmó el concejal cerrando su exposición.

Por su parte el Concejal del Bloque Renovación, Lucas Altamirano señaló que “desde nuestro bloque también hemos dado la aprobación, vemos que se pudieron realizar un montón de obras, de cumplir un montón de deseos de los sancayetanenses, gracias al aporte nacional, al aporte provincial y al trabajo y a la gestión municipal”.

No habiéndose encontrado observaciones de fondo, ni objeciones reglamentarias fue aprobada por unanimidad la Rendición de Cuentas, Memoria y Balance Financiero del Ejercicio Fiscal año 2023.

Volver