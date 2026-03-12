San Cayetano: Presencia de funcionarias y médicas en el Pre Congreso Provincial de Salud

12 marzo, 2026 0

La Secretaria de Salud, Daniela Skaarup junto a la Directora Administrativa del Hospital, Julieta Clausen y la Dra. Gisela Frasca asistieron al Precongreso Provincial de Salud de la Región Sanitaria VIII, un evento que anticipa la llegada del COSAPRO 2026.

El objetivo principal del encuentro, desarrollado en el Centro Cultural de Santa Clara del Mar, fue fortalecer el debate y la integración del sistema sanitario provincial.

Entre los temas abordados se destacó la exposición del Ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak quien realizó un resumen sanitario del 2025 y habló sobre los avances del Plan Quinquenal en la Provincia.

También se desarrollaron talleres destinados a profundizar en temáticas clave como salud mental, atención primaria de la salud y la consolidación de la Red Bonaerense de Atención a través del sistema de redes y nodos.

