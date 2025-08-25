San Cayetano: presentan libro de relato de residentes del Geriátrico

Los recuerdos se transforman en palabras y las palabras en un legado. Mañana marte desde las 18:00 horas en el Geriátrico Municipal de San Cayetano, se presentará “Historias Verdaderas”, un libro con relatos escritos por los propios residentes del lugar.

Reconociendo su valiosa contribución y promoviendo su participación en la vida cultural y social de San Cayetano, este evento será una oportunidad ideal para escuchar, compartir y valorar las voces de quienes guardan tanta historia.

