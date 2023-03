San Cayetano: Prevención del Dengue

29 marzo, 2023

Ante la aparición de casos de dengue en nuestro país, la Municipalidad de San Cayetano comparte información útil para prevenir la propagación del mosquito Aedes aegypti, transmisor de dicha enfermedad.

¿Cómo puede prevenirse?

Como no existen vacunas que prevengan el dengue ni medicamentos que lo curen, la medida más importante de prevención es la eliminación de todos los criaderos de mosquitos, es decir, de todos los recipientes que contienen agua tanto en el interior de las casas como en sus alrededores.

Es fundamental que, desde sus casas, los vecinos colaboren para prevenir la presencia del mosquito realizando estas acciones:

– Eliminar los objetos en desuso que puedan acumular agua (latas, botellas, neumáticos, lona, bidones cortados, etc.)

– Poner boca abajo baldes, bidones, palanganas y cualquier recipiente que acumule agua.

– Tapar los tanques y recipientes para recolectar agua.

– Rellenar floreros y portamacetas con arena o tierra.

– Vaciar los colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia.

– Destapar las canaletas.

– Cepillar el bebedero de las mascotas.

– Mantener patios y jardines desmalezados.

El mosquito del dengue sólo necesita agua quieta y un poco de sombra. No le hagamos lugar en nuestras casas al mosquito. La prevención es responsabilidad de todos.

