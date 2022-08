San Cayetano: primeros clasificados a la final de los Bonaerenses

A pocos días de iniciada la etapa regional de los Juegos Bonaerenses, San Cayetano cuenta con varios clasificados a la instancia final que se disputará en Mar del Plata.

Mientras continúa la competencia, ya tienen asegurada su participación en las finales los representantes de atletismo Paula Rizzi (lanzamiento de disco sub 14); Rebeca Falcón (velocidad con vallas sub 14); Agustina Mainini (lanzamiento de disco sub 18); Ciro Capelli (salto tripe sub 18); la pareja de Pelota Paleta sub 14, Federico González -Astor Smoulenar; y las parejas de Fútbol Tenis, Arantza Aguillón – Morena Ogallar (sub 18); Lautaro Lastra – Rodrigo Martín (sub 18) y Mateo Martínez – Lautaro Castañares (Universitario).

El Hockey sub 14 masculino y femenino también compitieron en instancia regional, pero no lograron clasificar a la final.

