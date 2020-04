San Cayetano: Prórroga del concurso CuidArte Creando”

PRÓRROGA EN EL CONCURSO CUIDARTE CREANDO

Los organizadores del concurso “CuidArte Creando” han decidido prorrogar las fechas de entrega de los trabajos. Recordemos que este certamen tiene la finalidad de promover y fomentar la expresión artística de niños y jóvenes desde sus hogares durante esta cuarentena.

Las producciones se recibirán hasta el viernes 24 de abril; el periodo de votación (responsabilidad de la población) será del lunes 27 de abril al domingo 3 de mayo, en tanto que la publicación de ganadores será el lunes 4 de mayo.

Recordemos que el certamen se divide en 3 categorías: A (de 4 a 7 años); B (de 8 a 12 años) y C (de 13 a 18 años). El primero de ellos deberán realizar un dibujo, con técnica libre bajo la consigna: “Quienes nos cuidan” (involucra a los servicios esenciales, personas que están trabajando directamente en la prevención de la pandemia, por ejemplo enfermeros, médicos, bomberos, policías, etc).

La categoría B deben realizar un collage que contenga al menos un elemento reciclable (cartón, plástico, etc) bajo la consigna “Cómo nos cuidamos al salir de casa” (involucran las medidas preventivas que se deben tomar frente a esta pandemia al salir de casa, ya sea para atender un comercio o hacer mandados).

Por último, la categoría C deben realizar una propuesta fotográfica bajo la consigna “Cómo nos cuidamos en casa” (involucran las medidas preventivas que se deben tener en cuenta al ingresar al hogar en el marco de esta pandemia, por ejemplo, el aseo de los alimentos, dejar el calzado afuera, no compartir utensilios con personas que vienen de afuera, lavarse las manos al ingresar, etc.).

Todos los participantes deberán digitalizar sus trabajos (tomar una foto, con la mayor calidad posible) y enviarlos por mail a [email protected], en el asunto debe figurar el nombre del concurso y la categoría, y junto con la obra adjuntada deben ir los siguientes datos: nombre y apellido, título de la obra, edad y domicilio.

Una vez recepcionados, todos los trabajos se subirán de manera anónima a la fan page de Facebook de la Dirección de Cultura: @culturasanca. Una vez publicadas las obras se invita al público a que vote, de la siguiente manera:

1) Ingresando a la página de Facebook @culturasanca.

2) Seleccionar el álbum de la categoría deseada

3) Interactuar con un “Me gusta” ó “me encanta” únicamente en la imagen elegida (No se considerarán las interacciones en imágenes compartidas).

