San Cayetano: Protocolo para ingreso al edificio del Consejo Escolar

17 febrero, 2021 Leido: 4

Los Organismos Descentralizados del Estado, Consejo Escolar, Jefatura Distrital y SADD, de San Cayetano, junto a CIIE comunican que, dado el DISPO y el protocolo a seguir al concurrir a las dependencias, para cualquier persona ajena al edificio, se habilitará la entrada por el zaguán, para dicho ingreso.



Ante cualquier citación, convocatoria, consulta, etc., por la que se deba concurrir, se debe proceder de la siguiente manera:

-Tocar timbre al ingresar al edificio.

-No ingresar sin ser atendido y sin completar una planilla de datos personales.

-Mantener el distanciamiento social si hay presencia de otras personas.

-Deberán concurrir obligatoriamente con barbijo (y en caso de necesitarlo, con su propio bolígrafo). No se dejará ingresar a ninguna persona sin barbijo.

-Aplicarse alcohol antes de ingresar a cualquiera de las dependencias.

Volver