San Cayetano recibe a Leonardo De Benedectis para hablar del clima

17 abril, 2023

En San Cayetano, este martes el meteorólogo Leonardo De Benedectis dará una charla abierta al público sobre “Jornada de Trigo y perspectivas climáticas”.

Son las perspectivas de largo plazo, pensando en la próxima campaña de invierno y como vamos a quedar parados después de la cosecha.

Se fue la Niña, ya estamos en condiciones neutrales, aunque todavía dura un poco, pero fueron tres años continuos de sequía. Recordemos que la temperatura se define pro el pacifico central y la temperatura del agua. Si es frio, se dice la Niña, y si es cálido, se lo denomina el Niño, y cuando uno habla de condiciones neutrales es una importante ayuda para que se restablezca la circulación, y el sistema se empieza a restablecer.

Consultado su habrá eventos de nieve en el invierno, dijo que hay pocas probabilidades cuando esta presente el Niño, pero podremos tener algún evento aislado en junio, julio e incluso agosto.

No hay nada que venga de una situación que cambio las condiciones, porque ha sucedido otras veces en la historia y no tiene que ver con la participación humana, por lo que no se puede corroborar que la pandemia tenga algo que ver con esto.

La charla de De Benedectis se brinda en el Espacio Cultural de San Cayetano, a partir de la hora 19:00 y se complementa con la exposición del ingeniero agrónomo Francisco Di Pane sobre “resultados de la red de ensayos de trigo”.

