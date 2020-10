San Cayetano recibe el lunes el Plan Detectar y sigue la preocupación por la cantidad de casos

Preocupado por “el crecimiento desmedido” que tuvieron los casos de coronavirus en San Cayetano, el intendente Miguel Angel Gargaglione aseguró que a pesar de cumplir con las restricciones dispuestas por la Fase 3 del aislamiento los casos no disminuyen. Hoy tienen 162 casos activos, 66 recuperados, 26 hisopados pendientes y 11 personas fallecidas.

El lunes, indicó, llegará a ese distrito el Plan Detectar. “Bienvenido sea, porque nos ayudará a detectar casos que por allí no se han tenido en cuenta y están contagiados porque la persona no lo sabe”, consideró.

“El coronavirus nos golpeó de entrada más que nada porque lo tuvimos en el hogar de ancianos y en el geriátrico municipales, lo que sin duda afecta a una población de residentes y empleados, y de esa manera arranca en forma más fuerte cuando hasta ese momento había menos casos y se seguía a los contactos con cierta facilidad. Pero no esquivamos los números, esto es grave y queremos tener la mayor transparencia posible por eso nuestra política es hisopar permanentemente y buscar que se respeten las normas para evitar los contagios. Hisopar y aislar nos permite saber dónde estamos parados y actuar en consecuencia”, sostuvo el mandatario.

“Es una realidad que tuvimos que modificar los espacios que teníamos para Covid en el Hospital, y lo seguimos haciendo, porque si hoy nos ponemos a mirar las 20 camas que tenemos, hay 18 ocupadas. Vamos a tener que seguir tomando decisiones en cuanto a la operatividad del Hospital, por lo que habrá que suspender algunos consultorios mientras otros tienen que seguir funcionando. La vida cotidiana que hoy tenemos hace que los casos no se desaceleren y eso nos preocupa, a pesar de que algún signo de mayor respeto por las normas se ve. Pero puede ser que esto sea así, que los picos sean altos y luego bajen, pero en este momento estamos muy preocupados porque no vemos la posibilidad de disminución que nos haría estar más tranquilos desde el punto de vista sanitario”, admitió Gargaglione.

El intendente reconoció el esfuerzo de todo el equipo de salud y aseguró que “el recurso humano es clave en estos casos; el sistema colapsa cuando se resiente el personal, lo otro se soluciona”.

