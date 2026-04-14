Miguel Gargaglione participó de un reclamo conjunto por la Obra Pública

14 abril, 2026 8

El intendente de San Cayetano, Miguel Gargaglione, participó, junto a otros jefes comunales y referentes de distintos puntos del país, en la presentación de un documento conjunto dirigido al ministro de Economía, Luis Caputo, donde plantean una serie de consideraciones vinculadas a la situación económica que atraviesan los Municipios y las Provincias, así como la necesidad de avanzar en la regularización de compromisos pendientes y fortalecer la presencia del Estado Nacional en los territorios.

Entre los principales puntos, se mencionan:

La solicitud de retrotraer el precio de los combustibles a los valores vigentes al 1° de marzo.

La ejecución de obras públicas financiadas con recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos, conforme a lo establecido por la normativa vigente.

La revisión de la disminución de fondos nacionales destinados a provincias y municipios.

La regularización de obligaciones pendientes con los gobiernos locales.

Asimismo, se señala que las variaciones en el precio de los combustibles generan efectos en los costos de transporte, logística y producción, con impacto en distintos sectores de la economía y en la vida cotidiana.

Por otra parte, se expresó la importancia de sostener políticas públicas con presencia territorial en áreas como salud, educación, producción, desarrollo social e infraestructura, entendiendo que su continuidad resulta relevante para el funcionamiento y crecimiento de los municipios.

En este marco, “la participación del intendente de San Cayetano se inscribe en una instancia de trabajo conjunto, orientada a canalizar inquietudes comunes y promover el diálogo institucional en favor del desarrollo local”, destacaron desde el municipio.

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